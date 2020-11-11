Пабрикс: после президентских выборов приоритеты внешней политики США существенно не изменятся
Foto: LETA

После президентских выборов приоритеты внешней политики США существенно не изменятся, и ими останутся Европа, Азия и Ближний Восток, заявил в интервью на Латвийском радио министр обороны Артис Пабрикс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По его словам, США являются самым сильным двусторонним партнером Латвии, который готов помочь, "если мы попадем в очень сложную ситуацию".

С точки зрения Пабрикса, главное желание Латвии состоит в том, чтобы как можно скорее были утверждены итоги выборов в США, потому что пока между лагерями Джо Байдена и Дональда Трампа еще продолжаются конфликты.

Министр допускает, что после смены президента США у трансатлантических союзников может наступить известная расслабленность в отношении требования об обеспечении средств на оборону, но Пабрикс уверен, что и под руководством Байдена позиция США по этому вопросу останется жесткой.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

8

Source

LETA

Tags

президент США Артис Пабрикс Джо Байден Дональд Трамп США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky