Пабрикс: после президентских выборов приоритеты внешней политики США существенно не изменятся

После президентских выборов приоритеты внешней политики США существенно не изменятся, и ими останутся Европа, Азия и Ближний Восток, заявил в интервью на Латвийском радио министр обороны Артис Пабрикс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, США являются самым сильным двусторонним партнером Латвии, который готов помочь, "если мы попадем в очень сложную ситуацию".

С точки зрения Пабрикса, главное желание Латвии состоит в том, чтобы как можно скорее были утверждены итоги выборов в США, потому что пока между лагерями Джо Байдена и Дональда Трампа еще продолжаются конфликты.

Министр допускает, что после смены президента США у трансатлантических союзников может наступить известная расслабленность в отношении требования об обеспечении средств на оборону, но Пабрикс уверен, что и под руководством Байдена позиция США по этому вопросу останется жесткой.