Пабрикс: при необходимости Латвия может помочь Украине оружием

В условиях эскалации конфликта у границ Украины у Латвии есть возможность доставить туда невоенные и военные товары, в том числе оружие, сообщил агентству LETA министр обороны Артис Пабрикс.

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Учитывая обоснованные опасения и необходимость укрепить обороноспособности Украины, министры обороны стран Балтии во время встречи на этой неделе в Литве подчеркнули свою немедленную готовность предоставить Украине невоенную и военную поддержку, включая поставки оружия.

Пабрикс пояснил, что у Латвии есть возможность поставлять товары как военного, так и невоенного характера, а также оружие.

"Оружие очень разное и, если будет необходимо, мы сможем его доставить", — указал министр.

Дальнейшие подробности министр не стал комментировать.

В течение последних месяцев наблюдается стягивание российских войск к границам Украины. США и ЕС пригрозили России экономическими санкциями, если она нападет на Украину.