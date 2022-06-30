Пабрикс призвал Швецию и Финляндию присоединиться к бригаде НАТО в Латвии

Военное сотрудничество между Латвией, Швецией и Финляндией будет становиться все более глубоким, благодаря участию в саммите НАТО в Мадриде, отметил в интервью агентству LETA министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

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В ходе саммита было достигнуто соглашение о вступлении обеих этих стран в НАТО, в свою очередь Латвия и Канада договорились об укреплении и дальнейшем развитии боевой группы расширенного присутствия НАТО в нашей стране, повысив ее до уровня бригады.

На вопрос о том, какую роль в этой многонациональной бригаде могли бы сыграть Швеция и Финляндия, министр обороны указал, что перед саммитом НАТО он обращался к Швеции и частично к Финляндии, рассчитывая, что будет достигнут консенсус по вступлению двух стран в альянс.

"Мы находимся в процессе переговоров со Швецией не только о создании бригады, но и о сотрудничестве, связанном со стратегическим планом. Нынешнее руководство Министерства обороны в Стокгольме очень дружелюбно к нам относится. Будет ли Швеция частью этой бригады, я не знаю, но в любом случае мы получили нужного союзника", — заявил Пабрикс.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция получили официальное приглашение начать процесс вступления в НАТО.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил надежду, что официальное подписание протокола о присоединении двух стран к альянсу может состояться на заседании Североатлантического совета в ближайшие десять дней или две недели, после чего последует процесс ратификации во всех 30 государствах-членах НАТО.