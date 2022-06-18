Пабрикс призвал США участвовать в укреплении расширенной боевой группы НАТО

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс (AP) призвал США принять участие в усилении базирующейся в Латвии расширенной боевой группы НАТО, преобразовав ее в подразделение уровня бригады с адекватными возможностями боевой поддержки, сообщили агентству ЛЕТА в Минобороны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пабрикс вместе с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом и министром обороны Эстонии Калли Лаанет встретился в пятницу в Брюсселе с министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы обсудить предстоящие решения на саммите НАТО в Мадриде.

Все министры согласились с тем, что мадридский саммит станет исторической возможностью для значительного укрепления общего оборонного потенциала.

Остин подтвердил, что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к обязательствам НАТО по статье 5 и что Латвия, Литва и Эстония всегда могут рассчитывать на помощь Соединенных Штатов.

Пабрикс указал на необходимость укрепления принципов защиты и сдерживания в странах Балтии, в случае с Латвией на основе существующего сотрудничества в расширенной боевой группе НАТО, возглавляемой Канадой. Одним из важнейших этапов изменения принципов защиты и сдерживания является необходимость большего присутствия союзников, что было бы реализовано на базе существующей расширенной боевой группы путем формирования подразделения бригадного уровня с соответствующими возможностями боевого обеспечения, сказал Пабрикс.

Он добавил, что по этим вопросам ведется тесный диалог с членами расширенной боевой группы, и призвал "США сыграть активную роль в реализации этого стремления".