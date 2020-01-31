Пабрикс прогнозирует ухудшение отношений Латвии и Дании из-за дела Мисане

Министр обороны Артис Пабрикс прогнозирует ухудшение отношений между Латвией и Данией из-за дела Кристины Мисане, которая в Дании содержится под арестом.

"Кажется, вскоре отношения между странами станут очень чувствительными", - написал министр в твиттере.

"Наша гражданка Мисане уже 418 дней находится в датской тюрьме, рискуя быть переданной в ЮАР за преступление, которое настоящим преступлением не является. Это позор для юридической и политической системы Дании", - сказал министр.

Он также публично пристыдил датские власти, которые считают, что гражданке Латвии будет хорошо вместе с 17 другими заключенными в ЮАР. "Разве они так же относятся к своим гражданам?" - риторически спросил министр.

Как сообщалось, датский суд в четверг решил оставить под арестом задержанную гражданку Латвии Кристину Мисане, сообщили агентству LETA представители Мисане.

На заседании рассматривался вопрос о том, оставить ли Мисане под стражей или освободить ее, так как ЮАР не забрала женщину в установленный 30-дневный срок.

Первоначально суд решил освободить Мисане, но прокуратура Дании немедленно предъявила встречный иск. Свои действия прокуратура аргументировала тем, что ЮАР гарантировала Мисане место в тюремной камере вместе с 18 другими заключенными, где она будет иметь 4,4 кв. м личного пространства.

В заявлении для прессы цитируются слова сестры Мисане Марите Бартаки, которая подозревает, что между Данией и ЮАР действует "тайное политическое соглашение". Это может быть связано с тем, что ЮАР выдала для уголовного преследования в Дании обвиняемого в тяжких преступлениях датского гражданина Брита Нильсена.

Мисане обратилась к Генеральной прокуратуре Латвии с просьбой допросить ее в датской тюрьме. Генпрокурор Эрик Калнмейерс связался с послом Латвии в Дании Алдой Ванагой, которая по телефону подтвердила готовность принять у Мисане письменные показания и передать их Генпрокураутре.

Данный механизм выбран как наиболее подходящее, эффективное и быстрое решение, так как использование других инструментов правового сотрудничества затянется, потому что Дания не присоединилась к европейской системе следственного поручения, которая предусматривает ограниченные сроки оценки и выполнения просьб иностранных государств.

Ранее прокуратура пояснила, что в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Мисане инкриминируются действия, за которые в Латвии не предполагается значительного наказания, поэтому не было законного основания выдавать европейский ордер на ее арест. В отношении других возможных действий Мисане, которые теоретически могут соответствовать мошенничеству и подделке документов, Латвия, принимая во внимание недостаток доказательств, не может гарантировать уголовное преследование Мисане на родине, заявила прокуратура.

Европейский ордер на арест может быть выдан только при условии, что в Латвии возбуждено уголовное дело, лицо было признано подозреваемым, а судья принял решение о применении к нему меры пресечения - ареста, подчеркивает прокуратура.

Как сообщалось, на позапрошлой неделе Сейм принял решение обратиться к властям Дании с просьбой не выдавать гражданку Латвии ЮАР.

Министерство юстиции пообещало продолжить сотрудничество с ответственными учреждениями ЮАР, чтобы обеспечить возвращение Мисане в Латвию.

Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования. В ЮАР ей грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.