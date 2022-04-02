Пабрикс раскритиковал показанное на ЛТВ7 интервью с журналистом Леонидом Рагозиным

Министр обороны Артис Пабрикс направил в Совет по общественным средствам массовой информации и Национальный совет по электронным средствам массовой информации публичное письмо, в котором раскритиковал интервью журналиста Леонида Рагозина на телеканале ЛТВ7. Рагозин проживает в Латвии и ранее сотрудничал с Балтийским центром журналистских расследований Re:Baltica.

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В письме, опубликованном в микроблоге Twitter, Пабрикс назвал Рагозина возможным агентом влияния России, который, по мнению министра обороны, озвучивает российскую пропаганду о происходящих в Украине событиях. Глава оборонного ведомства полагает, что появление подобных передач не позволяет русскоязычным жителям Латвии получать объективную информацию.

"Приглашение подобных лиц и предоставление им публичной платформы латвийского государства для выражения российских нарративов следует рассматривать как кощунство над принципами демократии. Можем ли мы представить, чтобы агенты нацистской Германии давали бы интервью британским СМИ во время Второй мировой войны", — задался вопросом министр.

Пабрикс также указал, что, по мнению Министерства обороны, суть общественных СМИ заключается в предоставлении контента, который способствует интеграции общества и защите фундаментальных демократических ценностей страны, независимо от языка, на котором он представлен.

В то же время политик отметил, что Министерству обороны представлена подготовленная SEPLP концепция создания единого публичного электронного СМИ, а также концепция изменения модели финансирования общественных электронных СМИ. Согласно ей, до 2027 года на финансирование общественных СМИ предусмотрено выделить на 17 миллионов евро больше, чем сейчас.

Однако на примере беседы с Рагозиным, у Пабрикса возникли сомнения в необходимости такого финансирования. "Если такая политика общественных СМИ будет продолжаться, то не нужно тратить деньги налогоплательщиков, а просто изменить решение NEPLP и возобновить вещание финансируемых Россией пропагандистских каналов, что будет дешевле", — пишет министр обороны.

Председатель NEPLP Иварс Аболиньш ранее сообщил в Twitter, что его ведомство начало дело об административном правонарушении в связи с возможными нарушениями в программе ТЧК на телеканале ЛТВ7. Речь идет о передаче, для участия в которой был приглашен Леонид Рагозин.

В то же время Аболиньш также отметил, что факт возбуждения дела не означает, что было нарушение. Для того, чтобы это выяснить, будут учитывать мнение омбудсмена по общественным СМИ и других компетентных органов.