Пабрикс: Россия должна проиграть войну, излечившись от империализма

– Было бы хорошо, если бы Россия проиграла войну Украине, чтобы ее народ мог смотреть на мир другими — не империалистическими — глазами, считает министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

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"Как бывший политолог я лично считаю, что русский народ должен проиграть эту войну, для них было бы полезно проиграть войну, чтобы посмотреть на мир другими глазами. Это не будет потерей их достоинства (…). Я бы хотел, чтобы русский народ научился проигрывать, не теряя достоинства, мы можем помочь", — сказал Пабрикс на "Конгрессе свободной России", который прошел в Литве в четверг.

В дискуссии под названием "Война в Украине: последняя война Российской империи?" о возможностях избавления России от своего империалистического менталитета приняли участие представители правительств Литвы и Польши Павел Яблонский, Мантас Адоменас, бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес, глава Комиссии по иностранным делам Палаты Общин Соединенного Королевства Томас Тугенхат.

Пабрикс надеется, что война России против Украины ознаменует собой "конец имперских войн", напоминая, что бывшие империи — Великобритания, Франция, претендовавшая на то, чтобы стать империей Германией, — также должны были долгие годы борются за изменение менталитета людей.

По его словам, некоторые эксперты говорили о новом демократическом этапе России после распада Советского Союза.

"Но этого не произошло, в 21 веке мы столкнулись с этим. Мы видим существование концлагерей, полное игнорирование международного права, мы видим, как обращаются с пленными, с украинскими солдатами. Мы видим депортации мирных жителей, изнасилования, мы видим могилы", — сказал он.

Министр напомнил, что страны Балтии, Польша, Финляндия пережили такую ​​же российскую агрессию и память об этом жива, и каждая война "ведет к похмелью" при оценке прошлого.

"Единственная наша надежда в том, что русский народ изменит свой менталитет, не будет пытаться расширяться за пределы границ, а увидит величие собственной страны. Это возможно, можно создать демократию, экономику, делать все, что хочешь, и не обязательно за счет других территорий", — сказал он.

Участвовавший в дискуссии вице-министр иностранных дел Польши Яблонский сравнил нынешнюю Россию с нацистской Германией, которая изменилась после Второй мировой войны, избавилась от империалистического менталитета и стала одной из сильнейших экономик мира.

"Именно потому, что они проиграли войну, они потерпели поражение, они должны были измениться, другого пути не было. Именно поэтому речь идет о Российской империи, которая никогда не была побеждена, было много внутренних баталий, после которых происходила смена власти, но она никогда не отказывалась от того, чтобы быть империей, никогда не избавлялась от своих стремлений к расширению и росту", — он сказал.

Бывший глава Эстонии Ильвес указал, что в странах Запада много усилий, чтобы добиться заступничества за Россию даже перед лицом военной агрессии, соображений, что Украина должна отказаться от территорий во имя мира.

Он также сравнил это с началом Второй мировой войны, когда нацистской Германии разрешили захватывать территории одну за другой.

"Мы не можем отменить санкции — они должны ощутить последствия, как фашистская Германия после Второй мировой войны. Никакие санкции не будут сняты, пока не будет подписано реальное соглашение о восстановлении и репарациях Украины (…). Чтобы Россия больше никогда не вела себя как империя, Россия должна заплатить за восстановление статус-кво и физически — деньгами — за то, что они сделали на Украине", — заявил экс-президент Эстонии.

Он также подчеркнул необходимость военного трибунала в Нюрнберге за преступления российского политического и военного руководства — только тогда, по его словам, можно пытаться восстановить отношения с Россией.

Вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас также подчеркнул, что Россия начала войну против Украины не в стратегических, а в "идеологических и колониальных" целях. До этого, по его словам, Россия неоднократно демонстрировала свое стремление узурпировать другие народы и превратить их в "граждан второго сорта".

"Если Россия увидит другие территории, которые она может аннексировать, они станут мишенью для дальнейшей агрессии. Так что украинцы обязательно должны победить. Второе условие зависит от нас — от свободного, западного мира. Мы должны обеспечить постоянную помощь, политическую помощь", — подчеркнул Адоменас.

Он сказал, что в настоящее время рассматривается вопрос об ограничении российских виз, а отказ от энергетической зависимости от России призван "не проучить кого-то, а обеспечить нашу безопасность".

Член Палаты общин Великобритании Тугендхат напомнил, что в прошлом речь шла о том, что Россия станет либо союзником Европы, либо Китая.

"Путин движется в сторону Китая, а не в сторону свободного мира, и это может представлять угрозу для самой России", — сказал он.

"Эта война, надеюсь, последняя империалистическая война России, может положить конец той форме тирании, свидетелями которой мы были в прошлом веке. (…) Может быть, это будет конец этому насилию, и в Россию придет демократия", — надеется политик.