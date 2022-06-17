Пабрикс: с союзниками по НАТО мы договорились, что нужно ускорить оказание военной поддержки Украине

С союзниками и партнерами по НАТО достигнуто соглашение о необходимости активизировать немедленную военную поддержку Украины, чтобы как можно скорее развернуть ситуацию на линии фронта в пользу вооруженных сил Украины, заявил министр обороны Артис Пабрикс (Attīstībai/Par!).

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Как рассказала представитель Министерства обороны Гунта Кревица, с 15 по 17 июня Пабрикс находился с рабочим визитом в Брюсселе, Бельгия, где состоялись встречи министров обороны стран НАТО и контактной группы по вопросам обороны Украины, а также несколько двусторонних встреч.

Министр обратил внимание на необходимость поиска решений по усилению политики сдерживания и обороны НАТО, уделив особое внимание восточному флангу альянса. "Работа по этому вопросу будет продолжаться до саммита НАТО в Мадриде, где и будут приняты решения", — пояснил Пабрикс.

На заседании контактной группы по обороне Украины под руководством США министры обороны более 40 стран, в том числе Пабрикс, также пришли к соглашению о необходимости разработки ряда процедур для оказания военной поддержки Украине в долгосрочной перспективе вплоть до преодоления силового преимущества России.

В области укрепления НАТО сделан вывод о прогрессе альянса, с оговоркой, что НАТО должно быть готово к любым угрозам и вызовам в любое время, поэтому следует усилить боевые возможности государств-членов во всех областях, в том числе на море, для защиты критически важной подводной инфраструктуры, указывает Минобороны. Это продемонстрирует также готовность защищать каждый сантиметр территории НАТО.

"Латвия, со своей стороны, сделает все возможное, чтобы добиться увеличения присутствия союзных войск в странах Балтии. Мы готовы построить новый полигон специально для развертывания сил союзников, чтобы обеспечить все возможности для совместных учений и наращивания сил, мы также работаем над увеличением числа жителей Латвии, прошедших военную подготовку", — подчеркнул Пабрикс.

Пабрикс в Брюсселе также провел несколько двусторонних встреч с министром обороны США Ллойдом Остином, министром обороны Канады Анитой Ананд, министром обороны Албании Нико Пелешем и министром обороны Дании Мортеном Бодсковым.

В настоящее время боевая группа под управлением Канады объединяет примерно 1700 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, которые проходят службу в Латвии на ротационной основе, участвуя в учениях с НВС.