Основной задачей укрепления обороноспособности Латвии на данный момент является приобретение дополнительных технологий, улучшение возможностей воздушной и береговой обороны, а также финансирование для укрепления военного потенциала страны. Об этом в интервью Rīta panorāma на телеканале ЛТВ заявил министр обороны Артис Пабрикс.

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По словам Пабрикса, это те вопросы, которые будут обсуждаться с союзниками Латвии по НАТО. Напомним, на этой неделе Латвию посетят несколько высокопоставленных представителей Альянса.Также министр обороны отметил, что увеличение контингента военнослужащих из других стран НАТО в Латвии не выдвигается в качестве приоритета.

С союзниками по НАТО также будет обсуждаться, как лучше помочь Украине защитить свою страну.

Пабрикс повторно заверил, что в настоящее время НАТО не собирается закрывать небо над Украиной, поскольку это бы означало прямую конфронтацию между Россией и силами Альянса. По его словам, не стоит преувеличивать значение закрытия неба, поскольку больше всего украинцы страдают от артиллерии и ракет, запускаемых с земли.

Министр обороны отметил также, что неотъемлемой частью войны стала информационная война, и что русский народ сейчас подвергается зомбированию, как немцы в нацистское время.

Говоря о безопасности Латвии, Артис Пабрикс повторил, что у нас нет причин для большого беспокойства по поводу ситуации с безопасностью, так как ее гарантирует НАТО. Но при этом министр обороны отметил, что было бы хорошо подготовиться и к наихудшим сценариям, поэтому он попросил Министерство по делам охраны окружающей среды и регионального развития, МВД, а также органы местного самоуправления "сдуть пыль" и пересмотреть планы гражданской обороны чтобы что они работали не только на бумаге.