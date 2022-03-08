Пабрикс: самое важное для латвийских вооруженных сил — получить лучшие технологии
Foto: DELFI

Основной задачей укрепления обороноспособности Латвии на данный момент является приобретение дополнительных технологий, улучшение возможностей воздушной и береговой обороны, а также финансирование для укрепления военного потенциала страны. Об этом в интервью Rīta panorāma на телеканале ЛТВ заявил министр обороны Артис Пабрикс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам Пабрикса, это те вопросы, которые будут обсуждаться с союзниками Латвии по НАТО. Напомним, на этой неделе Латвию посетят несколько высокопоставленных представителей Альянса.Также министр обороны отметил, что увеличение контингента военнослужащих из других стран НАТО в Латвии не выдвигается в качестве приоритета.

С союзниками по НАТО также будет обсуждаться, как лучше помочь Украине защитить свою страну.

Пабрикс повторно заверил, что в настоящее время НАТО не собирается закрывать небо над Украиной, поскольку это бы означало прямую конфронтацию между Россией и силами Альянса. По его словам, не стоит преувеличивать значение закрытия неба, поскольку больше всего украинцы страдают от артиллерии и ракет, запускаемых с земли.

Министр обороны отметил также, что неотъемлемой частью войны стала информационная война, и что русский народ сейчас подвергается зомбированию, как немцы в нацистское время.

Говоря о безопасности Латвии, Артис Пабрикс повторил, что у нас нет причин для большого беспокойства по поводу ситуации с безопасностью, так как ее гарантирует НАТО. Но при этом министр обороны отметил, что было бы хорошо подготовиться и к наихудшим сценариям, поэтому он попросил Министерство по делам охраны окружающей среды и регионального развития, МВД, а также органы местного самоуправления "сдуть пыль" и пересмотреть планы гражданской обороны чтобы что они работали не только на бумаге.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя