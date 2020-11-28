Пабрикс: сейчас последняя возможность ввести кардинальные ограничения в стране
Foto: LETA

В Латвии пора вводить кардинальные ограничения, чтобы снизить распространение инфекции Covid-19, считает министр обороны Артис Пабрикс.

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Пабрикс в беседе с агентством LETA заявил, что цель латвийского общества должна заключаться в том, чтобы как можно скорее минимизировать распространение вируса. "Ранее выдвигались аргументы в пользу того, что вирус еще не распространился в Латвии так широко, как в других странах Европы, и что существующий потенциал больниц при нынешнем уровне инфицирования все еще достаточен", — добавил Пабрикс.

Министр считает, что он является одним из немногих представителей правительства, кто поддерживает радикальные меры по сдерживанию Covid-19. По его мнению, необходимо сделать все возможное, чтобы как можно скорее уменьшить распространение вируса.

Пабрикс считает, что нужно ввести еще более строгие ограничения, чем нынешние, примерно на три-четыре недели — для того, чтобы у латвийцев были более широкие возможности для празднования Рождества и Нового года.

"Учитывая приближение праздников, многие люди определенно хотели бы погостить друг у друга. Чтобы у людей появилась такая возможность, сейчас, вероятно, последняя возможность ввести в стране более радикальные меры", — добавил министр.

Хотя правительство приняло решение о введении более строгих ограничений в самоуправлениях, наиболее пострадавших от инфекции, министр сказал, что не поддерживает региональный подход, поскольку Латвия — слишком маленькая страна.

"У нас не федеральное государство, поэтому у нас должен действовать один режим по всей стране на примерно четыре недели", — считает Пабрикс.

Среди более жестких мер Пабрикс предлагает полное закрытие школ к Новому году, поскольку через учеников младших классов, продолжающих обучение в образовательных заведениях, вирус может распространяться между семьями.

Министр при этом не стал отрицать, что школы сталкиваются с давлением родителей из-за введения более строгих эпидемиологических мер безопасности, и это понятно, поскольку родителям нелегко пережить кризис Covid-19 и им нужно подумать о том, как позаботиться о детях, если им приходится учиться удаленно.

В случае распространения инфекции в школах ответственность ляжет на плечи государства, а не школ, считает Пабрикс.

Министр не стал отрицать, что экономика Латвии понесет потери в случае введения более жестких ограничений, но напомнил про опыт других стран, которые не стали вводить жесткие меры и в итоге понесли еще более серьезные потери.

"Мы выбрали нечто среднее [между жесткими и слабыми мерами]. И что мы сейчас видим? Больницы переполнены зараженными, и вскоре начнутся проблемы с медициной", — отметил Пабрикс, подчеркнув, что государство "не берет деньги с неба" для поддержки различных отраслей, а делает перерасчет, ужимая другие ресурсы.

Комментируя эпидемиологическую ситуацию в стране, Пабрикс отметил, что сейчас интересы общества должы стоять выше интересов отдельно взятых людей. "Сейчас других вариантов нет. Если сравним личные интересы с интересами общества, то в данной конкретной ситуации на первом месте должны стоять интересы общества. Они важнее личных интересов", — заключил Пабрикс.

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