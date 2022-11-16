Пабрикс: ситуация с безопасностью в Латвии после событий в Польше не изменилась

Ситуация с безопасностью в Латвии не изменилась, заявил министр обороны Артис Пабрикс в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV), комментируя сообщения о том, что во вторник в Польше могли упасть две российские ракеты.

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Жители Латвии могут чувствовать себя в полной безопасности, заверил министр, добавив, что сегодня Кабинет министров ознакомится с ситуацией и заслушает доклады внешнеполитического и оборонного ведомств.

По словам Пабрикса, для выводов необходимо провести тщательное расследование, чтобы "действительно подтвердить, что это за ракеты, откуда они прилетели".

"Первая реакция была, что это российские ракеты", — сказал министр

Для того чтобы правильно отреагировать на это событие, необходимо дождаться подтверждений. Если подтверждения будут получены, то, вероятно, будет задействована 4-я статья договора о НАТО, что означает консультации о ситуации с безопасностью в Польше и регионе.

По словам Пабрикса, есть несколько версий произошедшего. "Это может быть ракета, выпущенная с российской территории или с российского самолета. Это может быть ракета, выпущенная из Белоруссии. Это может быть ракета украинской ПВО, которая пыталась сбить российскую ракету", — сказал Пабрикс.

"Но мы всегда должны помнить о том, что, если бы не преступное вторжение России в Украину, мы бы не говорили об этих ракетах вчера поздно вечером и сегодня утром. Это совершенно очевидно", — сказал министр.

Как сообщалось, во вторник вечером поступили сообщения о том, что две российские ракеты, выпущенные по Украине, упали на территории Польши, убив двух человек.

В Польше было созвано чрезвычайное заседание правительства и органов нацбезопасности.

По данным польских СМИ, две ракеты упали в городе Пшеводув, расположенном на границе с Украиной. Радиостанция Radio Zet сообщила, что ракеты попали в зерносушилку.

Россия опровергла сообщения СМИ об ударе российских ракет по Польше, назвав их провокацией.

Во вторник Россия вновь подвергла Украину массированному ракетному обстрелу, выпустив около 100 ракет.