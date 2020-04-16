Пабрикс: ситуация с Covid-19 никоим образом не уменьшает угрозу со стороны России
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Во время кризиса Covid-19 внешние риски для безопасности Латвии не увеличились, однако кризис и не уменьшил угрозы со стороны России для стран Балтии, заявил министр обороны Артис Пабрикс.

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Несмотря на то, что Россия вынуждена уделять внимание борьбе с Covid-19 внутри страны, это никоим образом не уменьшает угрозу со стороны России для стран Балтии, заявил Пабрикс, добавив, что был не единственным, кто на совещании министров обороны стран НАТО, прошедшем на этой неделе, говорил про Россию.

"Мы не являемся страной одного вопроса, потому что все осознают, что Россия и Китай являются странами, которые несут различные потенциальные угрозы", — сказал министр.

Он подчеркнул, что сейчас внимание Латвии и других стран Европейского союза приковано к борьбе с эпидемией, поэтому риски в отношении безопасности могут быть оценены неправильно. Пабрикс напомнил, что история знает примеры, когда проблемы с безопасностью возникали в момент, когда внимание мирового сообщества было приковано к другим вопросам. Например, вооруженный конфликт между Россией и Грузией в 2008 году начался, когда внимание мирового сообщества было приковано к олимпийским играм в Пекине.

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