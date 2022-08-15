Пабрикс: США помогут усилить безопасность морской границы Латвии
Foto: LETA

В ближайшее время США помогут укрепить безопасность морской границы Латвии, отметил министр обороны Латвии Артис Пабрикс в публикации в Twitter, посвященной состоявшемуся на прошлой неделе визиту министра обороны США Ллойда Остина в Латвию.

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Пабрикс отметил, что в ходе визита прозвучала информация об увеличении присутствия США на военных учениях, которое важно для повышения обороноспособности Латвии и освоения ею вооружения НАТО.

"Следует добавить, что в ближайшее время США помогут усилить охрану морской границы Латвии", — указал Пабрикс.

В Министерстве обороны Латвии не прокомментировали, каким именно образом США помогут укрепить безопасность морской границы Латвии и может ли быть подобное заявление министра связано с планами Минобороны Латвии по закупке систем береговой обороны.

Как сообщалось ранее, Минобороны выделяет три приоритета в отношении ракетных комплексов, а именно береговую оборону от кораблей, системы ПВО средней дальности и ракетную артиллерию.

Что касается систем береговой обороны, то в Минобороны поступили предложения от потенциальных поставщиков. В рамках исследования рынка был проведен анализ этих предложений, а также запрошена дополнительная информация для дальнейшей оценки. Также была запрошена информация о возможном участии промышленности, сообщило ранее министерство.

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