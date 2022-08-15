Пабрикс: США помогут усилить безопасность морской границы Латвии

В ближайшее время США помогут укрепить безопасность морской границы Латвии, отметил министр обороны Латвии Артис Пабрикс в публикации в Twitter, посвященной состоявшемуся на прошлой неделе визиту министра обороны США Ллойда Остина в Латвию.

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Пабрикс отметил, что в ходе визита прозвучала информация об увеличении присутствия США на военных учениях, которое важно для повышения обороноспособности Латвии и освоения ею вооружения НАТО.

"Следует добавить, что в ближайшее время США помогут усилить охрану морской границы Латвии", — указал Пабрикс.

Plašāk izskanēja ziņa par ASV klātbūtnes palielināšanu militārajās mācības, kas mums ir svarīga aizsardzības spēju palielināšanai un NATO bruņojuma apguvei. Jāpiebilst, ka tuvākajā laikā ASV palīdzēs stiprināt Latvijas jūras robežas drošību.

3/7 — Artis Pabriks (@Pabriks) August 14, 2022

В Министерстве обороны Латвии не прокомментировали, каким именно образом США помогут укрепить безопасность морской границы Латвии и может ли быть подобное заявление министра связано с планами Минобороны Латвии по закупке систем береговой обороны.

Как сообщалось ранее, Минобороны выделяет три приоритета в отношении ракетных комплексов, а именно береговую оборону от кораблей, системы ПВО средней дальности и ракетную артиллерию.

Что касается систем береговой обороны, то в Минобороны поступили предложения от потенциальных поставщиков. В рамках исследования рынка был проведен анализ этих предложений, а также запрошена дополнительная информация для дальнейшей оценки. Также была запрошена информация о возможном участии промышленности, сообщило ранее министерство.