Западные страны должны ввести максимально жесткие санкции против России и оказать Украине всю необходимую военную поддержку. Это необходимо сделать, чтобы помочь Украине в войне, развязанной Россией, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс (AP!) во время встречи с конгрессменом США Питером Уэлшем.

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"Такие действия — это моральная ответственность и рациональное понимание Западными странами предотвращения будущих войн", — сказал Пабрикс агентству LETA.

Министр проинформировал конгрессмена США о помощи Латвии Украине, которая в себя включает военную технику, в том числе вооружение, на сумму более 200 миллионов евро для укрепления обороноспособности Украины.

Пабрикс также акцентировал необходимость пересмотра подхода НАТО к политике обороны и сдерживания и увеличения присутствия союзников в Латвии. Министр обороны также призвал к расширению военной поддержки США в Латвии за счет усиления присутствия ее вооруженных сил, включая развертывание военного потенциала или вооружений и выделение дополнительного финансирования для развития обороноспособности Латвии.

В министерстве указывают, что конгрессмен Питер Уэлш является вице-председателем Фракции демократов в Палате представителей и членом Комитета по демократическому управлению и политике. Он входит в состав Постоянного комитета по разведке Палаты представителей, Комитета по энергетике и торговле и Комитета по мониторингу и реформам.