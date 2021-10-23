Пабрикс: текущая угроза странам Балтии со стороны России носит всеобъемлющий характер

В настоящее время угроза, которую представляет Россия для стран Балтии, является всеобъемлющей, и Россия воспользуется любыми признаками слабости, заявил министр обороны Артис Пабрикс.

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В четверг министры обороны стран-участниц НАТО согласовали новый генеральный план защиты от любого возможного нападения России на нескольких фронтах, подтвердив главную цель альянса — удержать Москву от агрессии.

Пабрикс пояснил, что на упомянутой встрече были приняты основные руководящие принципы альянса НАТО по разработке политики безопасности и сдерживания, включая использование военных средств против растущей и разнообразной российской угрозы.

"Это не так, что на стол был выложен план, показывающий направление ракетных обстрелов. В такой форме это не происходит. Это было концептуальное дело, которое мы приняли, а далее детали будут проработаны военнослужащими", — пояснил министр.

На каждой встрече Латвия выдвигала в качестве основного направления потребность в соответствующих силах и правильном планировании с первой минуты конфликта. Вопрос включает в себя ряд других, а именно доступность персонала союзников и необходимой экипировки в случае конфликта и отсутствие задержек в принятии решений.

Пабрикс объяснил, что исходящая от России угроза в настоящее время всеобъемлюща для стран Балтии, и Россия воспользуется любыми признаками слабости и любой возможностью. Также довольно много говорится о гибридных угрозах. Один из текущих вопросов, акцентированных генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, — это необходимость переоценки способности альянса реагировать на растущие угрозы, исходящие от ракетных систем.

Целью секретной стратегии является подготовка к любой одновременной атаке в регионах Балтийского и Черного морей, которая может включать ядерное оружие, взлом компьютерных сетей и атаки из космоса.

"Мы продолжаем укреплять наш альянс с помощью лучших и более современных планов", — сказал генеральный секретарь НАТО Столтенберг после встречи. На встрече также было принято соглашение о выделении одного миллиарда долларов на стартовое финансирование развития новых цифровых технологий.

Как уже сообщалось, официальные лица Североатлантического союза подчеркивают, что не считают возможное нападение России неизбежным. Между тем Москва отрицает какие-либо агрессивные намерения и утверждает, что именно подобные подготовки НАТО создают риски дестабилизации Европы.

Однако дипломаты утверждают, что "Концепция сдерживания и обороны в евроатлантическом регионе" и стратегический план ее реализации необходимы, поскольку Россия разрабатывает современные системы вооружений и размещает войска ближе к границам НАТО.

Данное утверждение дает зеленый свет разработке более подробных региональных планов к концу 2022 года, что позволит НАТО решить, какое дополнительное оружие необходимо и как развернуть свои силы, сказал некий чиновник США.