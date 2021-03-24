Пабрикс: в Латвии не та ситуация, чтобы армии пришлось полностью взять в свои руки процесс вакцинации

В Латвии не та ситуация, чтобы Национальным вооруженным силам (NBS) пришлось полностью перенять процесс вакцинации от Covid-19. Это потребовало бы мобилизации значительно большего числа людей и дополнительных денежных вложений, рассказал в интервью Латвийскому радио министр обороны Артис Пабрикс.

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Пабрикс пояснил, что сегодня правительство рассмотрит подготовленный Минобороны план возможной помощи гражданскому сектору со стороны армии, чтобы обеспечить максимально эффективный процесс вакцинации. В нем описаны два варианта, однако Пабрикс уверен, что министры выберут вариант "А", который подразумевает частичную помощь: предоставление палаток, транспорта и дополнительного персонала для центров массовой вакцинации. Однако контроль над процессом останется в ведении Министерства здравоохранения.

На этой неделе число доступных в Латвии доз вакцин от Covid-19 достаточно, а вовлеченного в процесс вакцинации персонала — "более чем достаточно", заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

"Человеческие ресурсы на данный момент не являются ограничением. Единственным нашим ограничением сейчас может являться доступность вакцин", — подчеркнул Павлютс, добавив, что сейчас полученная на прошлой неделе партия вакцины AstraZeneca доставлена во все затребовавшие ее пункты вакцинации. Однако на следующей неделе темпы получения Латвией новых партий вакцин значительно уменьшатся. В апреле, как только поставки будут восстановлены в прежнем объеме, в стране начнется массовая вакцинация.