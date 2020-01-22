Пабрикс: В случае войны нам придется защищать граждан и неграждан любой этнической принадлежности

Оружие противника не будет сортировать людей по языку и национальности, а защищать латвийским военным придется и граждан, и неграждан. Так министр обороны Артис Пабрикс ("Развитие/За!") прокомментировал результаты опроса, которые показывают, что лишь треть латвийцев готова защищать Латвию, а треть уедет из страны, сообщает LETA.

Министерство обороны не занимается только "закупкой танков и чисткой оружия", его интересует и мнение общества — без понимания того, что происходит в обществе, нельзя сделать Латвию безопаснее, считает министр.

Политик напомнил, что 100 лет назад за независимость Латвии боролись все этнические группы, и процент нелатышей был довольно большим. Сейчас Вооруженные силы Латвии и Земессардзе — "общий котел", в патриотизме которого объединяются все этнические группы.

"Латвия заботится не только о гражданах, но и обо всех жителях. В кризисной ситуации и в ситуации войны мы будем защищать каждого человека вне зависимости от его происхождения и принадлежности", — заявил министр.

Однако он предостерег тех, кто думает, что больше шансов уцелеть, если не вступаться за страну. "Оружие противника не будет различать вас ни по языку, ни по гражданству. Риски одинаковы для всех", — подчеркнул он и отметил, что хотя есть различия в представлении о патриотизме, но готовность нацменьшинств защищать Латвию растет вопреки вражеской пропаганде.

Советник министра Раймонд Граубе добавил, что из шести погибших в международных операциях латвийских военных двое были из русскоязычных семей, а в армии даже не очень высоких должностях есть выходцы из нацменьшинств.

Как сообщалось, 31% жителей Латвии в случае нападения готов с оружием в руках защищать страну. При этом гораздо большая часть населения хотела бы защищать страну невоенными методами, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром безопасности и стратегических исследований Латвийской национальной академии обороны.

Аналогичное исследование было проведено в 2016 году, и тогда о своей готовности взять в руки оружие заявили 33% респондентов.

В отличие от предыдущего исследования, на этот раз респонденты могли оценивать свою готовность защищать страну невоенными способами. Новые вопросы появились в связи с тем, что в современном мире для достижения геополитических целей все чаще используются невоенные методы, цитирует авторов исследования агентство LETA.

55% респондентов, в том числе 61% опрошенных с латышским языком в семье и 42% — c русским были готовы помогать защищать страну невоенным способом, в том числе оказывая помощь армии. Помогать пострадавшим в ходе конфликта готовы 69% опрошенных.

Треть респондентов (30%) в случае военного конфликта уехали бы из страны. В этом смысле этнических различий среди респондентов нет.

В ходе исследования было проведено 12 углубленных интервью с жителями Латвии, которые в семье разговаривают на латышском языке, и 14 интервью с русскоязычными жителями страны. Кроме того, авторы исследования при поддержке компании Latvijas fakti провели социологический опрос, в котором приняли участие 1075 респондентов в возрасте от 16 до 74 лет.