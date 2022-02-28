Пабрикс: в Украину нельзя отправлять бойцов НАТО, иначе это бы означало войну между Россией и Альянсом

В интервью телеканалу ЛТВ министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что в Украину нельзя отправлять военнослужащих НАТО, поскольку это бы означало, что война ведется между Россией и силами Альянса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как уже сообщалось ранее, в понедельник на внеочередном заседании правительства в двух чтениях были приняты поправки к закону "О национальной безопасности", которые позволяют жителям Латвии в качестве добровольцев участвовать в военных действиях на территории Украины. Однако эти поправки не относятся к земессаргам и профессиональным военным.

Пабрикс отметил, что законодательство в разных странах отличается. В случае с Латвией, с учетом геополитической ситуации, ее расположения и соседей, жителям ЛР грозит уголовная ответственность за участие в войне или военных действиях в других странах.

"В Латвии проживает достаточно много украинцев, много сочувствующих Украине и патриотов. Закон нужно было менять. Если в Украину отправится человек, который является действующим земессаргом или он числится в вооруженных силах, он должен прекратить свое членство в Земессрадзе или вооруженных силах. Иначе их деятельность будет связываться с Латвией, а Латвия не воюет с Россией, Латвия не собирается нападать на Россию", — сказал глава Министерства обороны.

Пабрикс также подчеркнул, что доброволец из Латвии, который собирается помогать Украине и по предложению правительства Украины, возможно, вступит в иностранный легион, должен учитывать, что латвийское государство не сможет ему помочь. Полную ответственность за добровольца берет на себя правительство Украины и вооруженные силы этой страны.

"Хочу предупредить и подчеркнуть то, о чем говорила украинская сторона: им нужны люди с опытом. Нельзя быть человеком с горящим сердцем, но при этом неподготовленным. Мы видим этих 19-летних российских солдат, которых берут в плен. Я не думаю, что из Латвии в Украину отправится много людей. Я советую все тщательно продумать, потому армии Украины, которая сражается в тяжелой борьбе, не нужны зеленые и новички. Им нужны опытные люди", — резюмировал Артис Пабрикс.