Пабрикс: "В войне против Украины многое решит предстоящая ночь"

В войне против Украины многое решит предстоящая ночь, в четверг вечером в интервью Латвийскому телевидению заявил министр обороны Артис Пабрикс.

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По его словам, Россия попытается получить перевес, чего не удалось сделать днем. Пабрикс также заверил, что Украина получили от Латвии ракетную систему Stinger.

Командир Национальных вооруженных сил Латвии Леонид Калниньш также отметил, что в войнах начальный период имеет важное значение, потому что решается, в каком направлении пойдут дальнейшие действия — то есть это будет затяжной конфликт с сильным противостоянием со стороны Украины или же украинская армия будет деморализована. "Ближайшие часы и дни будут очень важными, чтобы увидеть, насколько система обороны Украины готова к защите страны", - подчеркнул командир.

В свою очередь премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отметил, что на данный момент в основном идут удары с воздуха и нужно следить за тем, когда начнется наземная операция.

По словам Калниньша, критическим пунктом является Киев и то, как у РФ пойдут дела на юге Украины, возможности маневров еще есть у обеих стран.

В свою очередь, по словам госсекретаря Министерства обороны Яниса Гарисонса, сейчас выглядит так, что главное направление России - это Киев. Также прозвучал информация о готовящейся десантной операции.