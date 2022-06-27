Пабрикс: в вопросах укрепления восточного фланга НАТО больше не будут ломать копья

Министр обороны Артис Пабрикс в интервью программе Rīta panorāma на ЛТВ заявил, что в вопросах укрепления восточного фланга НАТО больше не будут ломать копья.

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По его словам, укрепление восточного фланга НАТО длительное время обсуждалось на разных уровнях, и всем было ясно, что новая угроза — Россия — является серьезной и надолго останется у границ НАТО.

Министр подчеркнул, что численность войск НАТО изменчива, но после российского вторжения в Украину контингент созников увеличился, и теперь можно говорить о примерно 4000 военнослужащих из стран-союзниц. Пабрикс заметил, что речь идет не только о количестве солдат, но и об обеспечении и экипировке.

Как сообщалось, в связи с необходимостью укрепления обороноспособности Балтийского региона после российского вторжения в Украину на базе Воздушных сил Нациоанльных вооруженных сил Латвии в Лиелварде была развернута поставленная Испанией зенитно-ракетная батарея NASAMS класса "земля-воздух".

Пабрикс отметил, что в настоящее время совместно с союзниками по НАТО в Латвии началось формирование бригады интернациональных сил. Развертывание современных систем ПВО является четким подтверждением того, чт оборона и безопасность Латвии отвечают интересам всего альянса НАТО.