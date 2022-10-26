Пабрикс: введение службы гособороны станет самым большим вызовом для нового министра

Введение службы государственной обороны станет самым большим вызовом для нового министра обороны. Такое мнение в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) высказал покидающий свой пост министр обороны Артис Пабрикс.

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Пабрикс не стал оценивать своих возможных преемников, лишь подчеркнув, что для страны важно сохранить поставленные до сих пор цели в оборонной сфере и скорость их достижения.

Политик сообщил, что, по оценке самой армии, на данный момент она на 70% готова к реализации службы гособороны, если судить по подготовленной инфраструктуре, документам, уведомлению о новобранцах и т.д.

Уходящий министр отказался принять резкую критику юристов Сейма о некачественной подготовке законопроекта службы гособороны. По мнению Пабрикса, службу нужно запускать как можно скорее, потому что "мы живем в условиях войны".

Пабрикс считает, что введение службы гособороны является неотложным, поскольку в настоящее время исчерпаны возможности пополнения рядов армии на добровольных принципах.