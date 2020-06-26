Пабрикс выразил надежду, что американские военные станут чаще бывать в Латвии

Министр обороны Артис Пабрикс надеется, что потенциальное размещение дополнительных подразделений США в Польше будет означать более частое пребывание американских военных и в Латвии.

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Министр отметил, что для Латвии важны трансатлантическое единство, усиление европейских вооруженных сил, увеличение оборонного бюджета ЕС, а также постоянное и достаточное присутствие США в Европе.

Тем самым потенциальная перегруппировка американских войск дальше на восток оценивается положительно, поскольку геополитическая ситуация изменилась. Из четырех дивизий польской армии три размещены на западе страны, пояснил Пабрикс. "Мы находимся под постоянным влиянием асимметричных угроз. Тем самым перемещение американских войск дальше на восток следует оценивать очень позитивно", — сказал он.

Судя по заявлениям президента США Дональда Трампа, план состоит в том, чтобы часть дислоцированных в Германии американских сил переместить в Польшу, а часть отправить назад в США. По мнению Пабрикса, это уже не так хорошо, поскольку уменьшает присутствие американских сил в Европе. Вывод войск из Германии связан с напряженными отношениями между Германией и США, так как Германия не желает достаточно вкладывать в оборону.

Говоря о Балтии, Пабрикс заявил, что потенциальное перемещение американских войск в Польшу в какой-то мере увеличивает обороноспособность Латвии, так как Балтия и Польша — единое пространство. Он выразил надежду, что перевод американских войск в Польшу позволит им чаще приезжать на учения в Латвию.

Президент США Дональд Трамп в июне заявил, что США уменьшит свое присутствие в Германии на 9500 военнослужащих до 25 000. В Польше в настоящее время дислоцировано почти 5000 американских солдат.