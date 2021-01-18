Пабрикс: задержание Навального обострит отношения между Западом и Россией
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Арест российского оппозиционного политика Алексея Навального станет еще одной причиной обострения отношений между Западом и Россией, прогнозировал министр обороны Латвии Артис Пабрикс в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ).

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По мнению латвийского политика, последствием событий в России может стать усиление санкций.

Пабрикс подчеркнул, что Запад должен осудить задержание Навального. По мнению министра обороны, возвращаясь в Россию, Навальный демонстрирует, что он очень храбрый человек, потому что для российских правящих кругов "лучше был бы Навальный мертвый или находящийся за границей".

Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево — сразу после возвращения из Германии, где он почти пять месяцев лечился от отравления веществом "Новичок".

Навального задержали по требованию Федеральной служба исполнения наказаний (ФСИН), которая добивается, чтобы ему заменили условный срок по делу "Yves Rocher" на реальный в связи с "уклонением от контроля" инспекции".

По этом делу Навальный признан виновным в мошенничестве и расхищении средств. Сам политик считает дело сфабрикованным.

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