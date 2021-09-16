Пабрикс: Земессардзе свяжется с женщиной, которую напугали выстрелы во время военных учений

Министерство обороны организует встречу с руководством Земессардзе для женщины запечатленной на видео, которое снято в центре Риги во время учений Национальных вооруженных сил (НВС) Namejs 2021, заявил в интервью передаче Krustpunktā на Латвийском радио министр Артис Пабрикс (AP!).

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Министр напомнил, что женщину предупредили о проходящих учениях, однако она не хотела подождать или выбрать другой маршрут.

Как подчеркнул Пабрикс, министерство получило письмо от женщины. Она была возмущена тем, что видео, на котором видно ее лицо, распространяется в латвийских соцсетях и его используют российские СМИ. Пабрикс указал, что женщина пыталась связаться с автором видео, но он ей не ответил.

Политик также отметил, что Минобороны готово помочь женщине обратиться в правоохранительные органы для защиты ее личной жизни, если она того пожелает.

"Если дама захочет, мы постараемся привлечь ее внимание к издателю видео", — подчеркнул Пабрикс.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны назвало сложившуюся ситуацию неудачным стечением обстоятельств и попросило прощения за произошедшее. Представитель Минобороны Каспарс Галкинс в интервью порталу Delfi подчеркнул, что учения регулярно проходят за пределами военных объектов, в том числе в городах на заранее согласованных территориях. Это делается для того, чтобы улучшить подготовку солдат и земессаргов и максимально приблизить сценарий к реальной ситуации.