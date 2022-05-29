Пабрикс: ЗРК NASAMS изменит правила игры для использования авиации над Латвией

Установка батареи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) изменит правила игры для всех, кто хочет использовать авиацию на территории Латвии, заявил агентству LETA министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
Так он прокомментировал сообщение газеты El Pais о планах Испании направить зенитно-ракетную батарею и около 100 военнослужащих в состав боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии, к которой присоединятся около 500 испанских солдат, уже находящихся в странах Балтии.
Пабрикс пояснил, что батарея норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS представляет собой систему ПВО средней дальности с радиусом действия до 100 километров, в состав которой входят ракеты, РЛС и командный состав, а также обслуживающий персонал в подразделениях по 100 человек.
"Цифра меньше, чем система ПВО Patriot, и она будет охватывать не всю территорию Латвии, а только ее часть, поэтому мы не будем размещать ее слишком далеко от Риги. Система мобильная, и мы сможет перемещать ее из одного места в другое. Она также значительно дешевле, чем система ПВО Patriot, потому что не имеет большой дальности действия и будет стоить около 100 миллионов евро. На данный момент у нас есть только защита ближнего действия, поэтому нам нужен следующий уровень защиты", — сказал глава Минобороны.
Бывший командующий Сухопутными войсками Латвии, полковник в отставке Игорь Раев заявил агентству LETA, что "зенитно-ракетный комплекс позволит Латвии уничтожать цели на высоте и расстоянии, которые для латвийской армии сейчас недостижимы. ЗРК станет весомым преимуществом в совершенствовании ситуации с безопасностью в стране. Кроме того, по его мнению, отправка в Латвию зенитно-ракетной батареи — правильное решение, поскольку в Латвии уже есть пехотные части".
Раев отметил, что у Литвы тоже есть два ЗРК NASAMS, а Эстония некоторое время говорит о покупке такой системы. Полковник в отставке сообщил, что у Польши имеется аналогичная система ПВО, которая может уничтожать как самолеты, так и крылатые ракеты, а в случае необходимости ее можно использовать во время войны или конфликта.
Артис Пабрикс добавил, что, скорее всего, среди объектов-мишеней, выбранных противниками для уничтожения в Латвии, могут быть основные военные и союзнические базы. При этом он надеется, что батарея ЗРК будет не единственной, которую союзники разместят в Латвии на какое-то время.
"Испания является первой страной, предоставившей нам дополнительную безопасность в воздухе. Надеюсь, что будут и другие страны, которые последуют примеру Испании. Проблема в том, что за последние 20 лет многие западные страны забыли о своей безопасности, поэтому этот ЗРК на рынке сейчас не доступен. Так что даже если бы мы были обучены, то не сможет быстро получить системы — их еще надо изготовить и заказать", — признал министр обороны.
Отвечая на вопрос об исследовании рынка перед планируемой закупкой ЗРК в Латвии, Пабрикс заметил, что, вероятно, в конце этого года будет ясно, что Латвии будет доступно, каково потенциальное предложение и по какой цене. Тогда и можно будет только приступить к процедуре закупки.
Между тем, идея обеспечения ракетами береговой охраны выходит за рамки закупки зенитных ракет, поскольку необходима дополнительная подготовка. Пабрикс сказал, что эти системы значительно дешевле систем ПВО, и они были заложены в бюджет немного раньше. По его словам, при благоприятных условиях береговые системы защиты теоретически могут быть использованы для наземных целей, но Латвия, как и Украина, надеется в ближайшие годы обзавестись ракетной артиллерией.
Ранее сообщалось, что Испания планирует отправить зенитно-ракетную батарею и около 100 солдат в боевую группу расширенного присутствия НАТО в Латвии, которая присоединится к примерно 500 испанским солдатам, уже находящимся в странах Балтии, сообщила газета El Pais. Минобороны Испании готовится разместить в Латвии батарею норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS.