Пациенту из Литвы пересадили печень латвийского донора

В Литве пациенту, который два года ждал в очереди на донорство, в пятницу вечером пересадили привезенную из Риги печень от донора. Об этом в пятницу сообщило Национальное бюро трансплантологии Литвы.

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Печень донора из Риги в Литву перевез вертолет Литовской армии.

В литовском ведомстве рассказали, что в ответственном латвийском учреждении сообщили о доноре, чья семья дала согласие на пересадку органов, но в Латвии не нашлось подходящих реципиентов.

В общей сложности этот донор спасет жизни пяти людям: двум пациентам из Латвии пересадят почки, печень уже отправили в Литву, легкие получит пациент в Швейцарии, а сердце — итальянского пациента.

Операцию по трансплантации печени провели в Каунасской клинике Больницы Литовского университета медицинских наук.

По данным Литовского национального бюро трансплантации, это третий раз в году, когда органы донора из Латвии пересаживают литовским пациентам.