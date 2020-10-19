Пациенты региональных больниц вынуждены несколько дней ждать результатов анализов на Covid-19

Высокая температура и трудно дышать — пациента с такими симптомами привезли в больницу, но там не стали делать тест на Covid-19. Такой опыт в прошлое воскресенье пережил один из пациентов Вентспилсского филиала Зиемелькурземской больницы, сообщает программа De facto Латвийского телевидения.

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В Вентспилсскую больницу 11 октября поступил пациент с острыми проблемами со здоровьем — высокой температурой, головной болью и затрудненным движением. Впрочем, уже совсем скоро пациент был отправлен обратно домой, а тест на Covid-19 он сдал уже на следующий день у семейного врача. Ответ был негативным, но чтобы исключить Covid-19, ушло два с половиной дня.

Больница, не сделав тест на Covid-19 еще в воскресенье, возможно, нарушила предписанные алгоритмы, признают и Министерство здравоохранения, и Инспекция здравоохранения. Заведующая приемного отделения больницы Анита Калея говорит: всех пациентов рассматривают как потенциальных носителей Covid-19, соблюдая соответствующие меры предосторожности. Но если медики приходят к выводу, что пациента можно лечить амбулаторно, то и тест на Covid-19 тоже можно сдать амбулаторно.

Собранные образцы раз в день везут в Ригу, где их проверяют. То, что пациенты, попадающие в региональные больницы, даже при соблюдении алгоритмов находятся в худшем положении, чем в столице, подтверждают и в других региональных больницах.

"У нас ежедневно примерно в девять утра машина собирает все тесты за прошлый день и едет в Латвийский центр инфектологии. Хуже, конечно, если пациент поступает около десяти. Тогда ему приходится ждать перевозки на следующий день. И лишь еще 5-6 часов спустя мы получаем результаты. И надо понимать, что это сценарий наилучшего случая. В случае, если в лаборатории одновременно попадают из нескольких региональных больниц, приходится ждать до двух дней", — говорит руководитель Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов.

В Даугавписской больнице считают, что выезд в Ригу напрашивается два раза в день, но для этого пришлось бы использовать свой транспорт, который необходим и для других целей. Сотрудничать с другими больницами на пути в Ригу тоже не просто. Из Даугавпилса тесты отправляются в References laboratorija. У других больниц контракты подписаны с Центральной лабораторий и E.Gulbja laboratorija, где тесты забирает раз в день лабораторный транспорт и тоже везет в Ригу.

Для сокращения времени ожидания результата можно было бы использовать "быстрые" молекулярные тесты — для их анализа в лаборатории нужно около 45 минут. Но и тут нужно учитывать время на дорогу, а также тот факт, что и число очень ограничено — 70 в день на всю Латвию. Их можно было бы делать и в региональных больницах. В Лиепае, к примеру, это делают с 1 октября. Но для этого нужны специальные анализаторы и решение государства о предоставлении квоты.

В Даугавпилсе, как и в Вентспилсе, хотели бы делать такие анализы самостоятельно. Больница Балви и Гулбене, как больница третьего уровня, на это не претендует, но хотела бы, чтобы поблизости — например, в Валмиере или Резекне, такая возможность была. Но единственное, что сейчас может сказать Минздрав — об этом ведутся дискуссии.

"Число этих "быстрых" тестов ограничено, поскольку Латвия может получить их не в желаемом количестве, а столько, сколько поставят", — говорит С.Янка.

Второй проблемой, по ее словам, является тот факт, что не во всех региональных больницах есть собственные лаборатории. Сейчас Национальная служба здравоохранения исследует рынок и планирует закупки. Но сколько времени это займет и когда закупки будут проведены — конкретного ответа нет.