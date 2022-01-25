Пакет мер поддержки жителей в условиях роста цен на энергоресурсы утвержден. Кому и какие пособия положены?

Кабинет министров утвердил новый закон, который предусматривает введение мер поддержки населения и предприятий в условиях роста цен на энергоресурсы. Предусматривается, что поддержка будет оказываться преимущественно с января по апрель включительно и затронет широкие слои общества — пенсионеров, получателей государственных пособий социального обеспечения, все семьи с детьми и так далее. Закон еще должен утвердить Сейм.

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Пособие в 20 евро: не только пенсионерам

Ранее это пособие предусматривалось выплачивать с ноября по март только жителям Латвии старше 60 лет, которые вакцинировались от Covid-19.

Теперь статус вакцинации не имеет значения, а срок выплаты пособия включает в себя и апрель. Право на получение такого пособия имеют:

получатели пенсии по возрасту, инвалидности, специальной государственной пенсии, а также получатели пенсии по утрате кормильца, получатели пенсии по выслуге лет.

получатели пособия по уходу за ребенком-инвалидом или пособия на человека с инвалидностью, нуждающиеся в уходе

совершеннолетние лица, которым присвоен статус беженца или альтернативный статус.

Прогнозируется, что выплата этих пособий потребует из госбюджета более 44 млн евро. Пособия будут получат 552 540 жителя с страны (501 005 — пенсионеры, 21 977 — получатели государственных пособий социального обеспечения, 10 485 получатели компенсации по утрате кормильца, 2883 — получатели пособия по уходу за ребенком-инвалидом, 16 180 — получатели пособий инвалидам, нуждающимся в уходе, 9 человек с альтернативным статусом).

Чтобы выплатить эти пособия, необходимо еще внести изменения в работу систему информационных технологий Государственного агентства социального обеспечения. Это потребует дополнительно 47 190 евро.

Пособие на детей: 50 евро в месяц

С 1 января по 30 апреля 2022 года будет выплачиваться пособие в размере 50 евро в месяц за каждого ребенка. Пособие получат:

Жители, которые в период с 1 января по 30 апреля имеют право получать пособие по уходу за ребенком в возрасте до года или государственного семейного пособия (так называемое стандартное пособие на ребенка). Пособия получат и те мамочки, которые родят малыша до 30 апреля 2022 года и родители, которые воспитывают подростка старше 16, но младше 18 лет, который нигде не учится и не вступил в брак.

Родитель, опекун, приемная семья или руководитель учреждения социального опеки или социальной реабилитации, если ребенок находится в обозначенный период в таком учреждении. Это относится и к детям, который присвоен статус беженцев или альтернативный статус.

Право на пособие имеет право и студент высшего учебного заведения (в том числе, колледжа), если он не вступил в брак и не достиг 24 лет. Пособие будет выплачиваться и учащимся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, которым уже исполнилось 20 лет, но еще не исполнилось 24 года (если за них не выплачиваются иные пособия). Пособия на студентов старше 18 лет будут получать сами студенты, а не их родители или опекуны.

Выплата "детских" пособий потребует из госбюджета 79, 58 млн евро. Прогнозируется, что пособия будут выплачены 397 936 самым юным жителям, в том числе: 17 383 детям, не достигшим годовалого возраста, 349 754 детям, за которых родители получают семейное пособие, 505 сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей, 53 детям на основании заявлений родителей, 178 несовершеннолетним с альтернативным статусом, 27 482 студентам в возрасте 18-24 лет, обучающимся в вузе или колледже, 2581 подросткам 16-18 лет, которые нигде не учатся.

Жилищное пособие: поддержка до конца года

С 1 января по 31 декабря 2022 года при расчете размера жилищного пособия для одинокого пенсионера или одинокого инвалида будут применяться повышенные коэффициенты к гарантированному уровню минимальных доходов. Подробно о том, по какой формуле и как рассчитывается размер такого пособия, кто может претендовать на такое пособие — читайте здесь. Если коротко: чем выше коэффициент — тем больше сумма жилищного пособия.

Некоторые домохозяйства получат компенсации за подорожавший газ

Государство также компенсирует подорожание природного газа некоторым домохозяйствам, а также жильцам (владельцам или арендатором) газифицированных квартир в многоквартирных жилых домах. Компенсации получат те домохозяйства, у которых потребление газа составляет от 221 до 5269 киловатт-часов.

Государство компенсирует цену природного газа, которая превысит 0,0340 евро за один киловатт-час без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Прогнозируется, что на такую помощь смогут претендовать примерно 65 000 домохозяйств. Поддержка будет оказываться в период с 1 января по 30 апреля 2022 года. Компенсационные механизмы потребуют из госбюджета 27,4 млн евро.

Электроэнергия: минус распределение и OIK

Государство будет полностью компенсировать расходы по тарифу на распределение электроэнергии и компоненту обязательной закупки (OIK). Эта мера применяется с 1 января по 30 апреля 2022 года включительно. Окончательная плата за электроэнергию состоит из 3 частей: 1) цена самой электроэнергии; 2) плата за услуги системе передачи и распределения (то есть за то, как электричество добирается до вашей квартиры); 3) плата за компоненты обязательной закупки и мощности (OIK). Поскольку на общемировой рост цен на электричество государство повлиять не может, то пытается компенсировать расходы в двух регулируемых частях.

Аукцион невиданной щедрости

Сумма расходов, в которую оценивается новый пакет мер помощи населению в условиях энергетического кризиса, примерно 250 млн евро. По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), общая сумма "энергетической" поддержки (некоторые механизмы были задействованы ранее) — порядка 450 млн евро. И как подчеркивает премьер, сумма поддержки одна из самых больших в ЕС, если оценивать пропорционально экономике Латвии.

Закон вступит силу только после того, как его примет Сейм и провозгласит президент. Однако сомнений в том, что закон будет принят — с учетом популярности мер — фактически нет. Эксперты спорят и о том, насколько масштаб оказываемой поддержки коррелирует с приближением парламентских выборов, которые пройдут в Латвии в октябре этого года.

Ознакомиться с текстом законопроекта (там, в том числе, прописаны практические механизмы получения пособий) — можно здесь. Но нужно учитывать, что в процессе утверждения в Сейме могут вноситься незначительные технические детали. Этот документ, еще не имеет силы закона.