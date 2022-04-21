Памятка для родственников пациентов: в RAKUS пока не будут отменять ковидные ограничения

Несмотря на снижение заболеваемости Covid-19 в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) продолжат действовать меры эпидемиологической безопасности, сообщила пресс-секретарь RAKUS Илга Намниеце.

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По ее словам, в больнице находятся люди с разными заболеваниями, и, принимая во внимание растущую интенсивность гриппа в Латвии и факт, что коронавирус полностью не исчез, RAKUS пока не планирует открывать двери для родственников и близких пациентов.

Она указала, что в исключительных случаях и с разрешения руководителя клиники или отделения один родственник может посетить больного, но это касается лишь пациентов в критическом состоянии. Например, если человек борется за свою жизнь после аварии, тогда больница не запрещает родственникам посетить больного. Однако, если пациент находится в отделении, визиты запрещены.

В RAKUS по-прежнему нужно предъявлять результат теста на Covid-19 для определенных обследований, например, при посещении дневного стационара для химиотерапии. Как указала Намниеце, о необходимости тестирования на коронавирус обычно сообщают старшая медсестра и лечащий врач, поскольку важно знать, может ли пациент представлять опасность для окружающих.

В свою очередь, чтобы отличить амбулаторный поток от потока пациентов с Covid-19, их лечат в отдельных палатах.