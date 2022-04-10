Памятка для велосипедистов: что следует сделать перед открытием сезона?

В Латвии становится теплее и на улицах городов снова появляются велосипедисты. Советами о том, как подготовить велосипед для безопасного сезона вождения, делится Gjensidige Latvija.

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Как поясняет менеджер по продуктам имущественного и личного страхования Gjensidige Latvija Кития Ласе, велосипед, как и автомобиль, нуждается в своевременном техническом обслуживании, чтобы не создавать угрозы для водителя и окружающих. По ее словам, страхование велосипеда также важно, поскольку это защитит владельца от ряда неприятных ситуаций.



Проверка шин

В Gjensidige Latvija советуют сначала подкачать шины велосипеда, поскольку после длительного периода простоя давление в них наверняка упадет. Важно не превысить установленный производителем уровень давления воздуха, который указан на самой шине, иначе шина будет повреждена. После этого важно дать велосипеду постоять 24 часа, чтобы убедиться, что в шинах нет проколов.

Если все же в шинах обнаружится небольшая дыра, можно попытаться отремонтировать ее самостоятельно с помощью специальных ремонтных комплектов, которые продаются в магазине, однако, если повреждение большое, то придется обратиться к мастеру.

Необходимо также обратить внимание не только на шины, но и на колесо, напоминает Gjensidige Latvija. Колеса нуждаются в замене если у них не хватает спиц, имеются какие-либо повреждения, они растрескались или износились.

Важна проверка тормозной системы

Перед началом велосезона следует также проверить тормоза. Первое, на что следует обратить внимание — тормозные колодки. Со временем они могут износиться, поэтому следует своевременно подумать об их замене. Между тем их поверхность надо ежедневно поддерживать в чистоте. У грязных тормозных колодок тормозные поверхности изнашиваются быстрее, как и колодки, из-за чего сами тормоза утрачивают эффективность, отмечает Gjensidige Latvija.

Велосипедная цепь — как за ней ухаживать?

Велосипедная цепь, как и другие детали велосипеда, подвержена износу со временем. Растянутая цепь усиленно стачивает шестеренки, поэтому, если ее своевременно не заменить, придется вложиться в новые шестеренки. Кроме того, нельзя забывать о чистоте и смазки цепи. Самым подходящим для такой работы будет масло для велосипедных цепей на водяной базе, так как оно не только выполнит свою основную задачу, но и защитит цепь от ржавчины, значительно сокращающей долговечность детали. Однако если на цепи будет слишком много смазки, на нее легче будет налипать грязь.

Велосипедные фонари и светоотражатели

Следует помнить и об освещении велосипеда, чтобы можно было заметить препятствия и быть заметным самому. Gjensidige Latvija подчеркивает, что спереди на велосипеде должен быть установлен источник белого света, который будет освещать дорогу, а сзади лучше всего установить фонарь красного цвета. К тому же, если этот фонарь будет мигать, он послужит дополнительным элементом безопасности. В свою очередь, на оснащенные динамическими втулками велосипеды можно установить самостоятельную систему освещения. Велосипедист во время движения сам будет генерировать ток для велосипедных светильников, и можно будет забыть о батареях.

Для того, чтобы сделать велосипед более заметным сбоку, надо позаботиться о дополнительных светоотражателях на спицах колеса. В свою очередь, чтобы велосипедист был заметен другим участникам движения также сзади или спереди, надо установить дополнительный светоотражатель на руль велосипеда или под его сиденье. Также необходимо убедиться в технической готовности к началу сезона имеющихся светоотражателей, проверив, не отвалятся ли они во время движения, не потрескались ли они и выполняют ли еще свою функцию по отражению света.