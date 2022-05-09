Памятник Свободы будет вечером подсвечен в цвета флага Украины
Foto: Jānis Puķītis

Вечером в понедельник, 9 мая, когда Латвия отмечает день памяти жертв войны в Украине, памятник Свободы с 21.00 до 1.00 будет подсвечен в цвета флага Украины, сообщила Госканцелярия.

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В других столицах ЕС в цвета украинского флага подсвечиваются важнейшие государственные символы, здания правительств и другие значимые государственные объекты.

Подсветку памятника Свободы обеспечивает SIA Kompānija NA, поддерживает акцию Рижское самоуправление.

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