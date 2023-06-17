Памятник Свободы помоют и проведут превентивную реставрацию

Рижское агентство памятников заключит договор с ООО ASA Group, которое выполнит мойку и профилактическую реставрацию памятника Свободы за 38 717 евро, сообщается на сайте Бюро по надзору за закупками.

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ASA Group была единственным претендентом на эту работу.

Как указано в программе профилактической реставрации памятника Свободы, перед началом реставрации необходимо изучить объект, определить объем повреждений и зафиксировать их.

Фотофиксация должна производиться до начала работы, в процессе работы и после завершения работы.

В процессе реставрации планируется очистка и мытье каменных поверхностей струей горячей воды.

Кроме того, в ходе работ планируется отремонтировать два передних ряда ступеней. Также необходима обработка металлической арматуры конструкций, локальная замена швов и другие работы.

Предприятие ASA Group принадлежит Андрису Грузитису. В прошлом году оно работало с оборотом 170 000 евро и прибылью 8 700 евро. В компании два сотрудника.