Памятник в Пардаугаве должен быть демонтирован до 15 ноября

Рижское самоуправление должно демонтировать памятник в парке Победы до 15 ноября. Соответствующий законопроект "О запрете экспонирования прославляющих советский и нацистский режимы объектов на территории Латвийской Республики" был одобрен на заседании Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.

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Законопроект, одобренный до первого чтения в Сейме, предусматривает, что самоуправления должны провести демонтаж прославляющих советский и нацистский режимы объектов до 15 ноября. Это касается и памятника в Пардаугаве.

Комиссия также рассмотрела предложенные в рабочей группе поправки к законопроекту. Одна из идей предусматривает, что у самоуправлений будет право на демонтаж объекта независимо от его принадлежности и без согласования с собственником или уполномоченным руководителем земли или объекта. Кроме того, комиссия решила, что обществу должна быть предоставлена возможность не только жертвовать деньги, но и предлагать свои услуги в сносе памятников советскому и нацистскому режимам.

Комиссия поддержала предложение передать законопроект на рассмотрение Сейма в первом чтении, документ планируется направить в срочном порядке.

В аннотации к законопроекту говорится, что его целью является не допустить очернение и угрозу ценностям Латвии как демократического и национального государства, выразить осуждение противозаконным оккупационным властям СССР и нацистской Германии, а также предотвратить неточное, ложное и необъективное отражение исторических событий.

Новый закон запрещает экспонирование в публичном пространстве памятников, произведений искусства или других объектов, которые соответствуют хотя бы одному из следующих критериев: памятник прославляет оккупационную власть СССР или нацистской Германии, связанное с ней событие или лицо, идеологию тоталитаризма, насилие, военную агрессию и идеологию, а также включает в себя символы советского или нацистского режимов.

Однако в законопроекте указано, что это не касается памятников, памятных знаков или других объектов, которые расположены на местах захоронения павших солдат, а также на местах памяти жертв советского или нацистского режимов.