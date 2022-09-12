Памятник в Пардаугаве: почти раздроблен снесенный обелиск, идет демонтаж бассейна и технических помещений
Foto: Valsts policija

В Пардаугаве, в парке Победы, строители почти завершили дробления обелиска снесенного советского памятника, сообщили в агентстве LETA.

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В Рижской думе заявили, что демонтаж мемориального комплекса в Пардаугаве проходит гладко и без задержек.

На данный момент продолжается дробление обелиска, а также снос бассейна и технических помещений комплекса.

Еще предстоит демонтаж стен технических помещений и бортов бассейна.

Как сообщалось ранее, 25 августа был демонтирован крупнейший памятник советского периода в странах Балтии, был снесен последний элемент комплекса — 79-метровый обелиск.

Памятник должен быть полностью демонтирован до 15 ноября.

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