"Памятник знаменует собой агрессора". Судья ЕС о том, что делать с монументом в парке Победы

Латвии следует оценить возможность демонтажа памятника Освободителям в парке Победы с учетом нынешних военных условий. Такое мнение высказала судья Суда Европейского союза (ЕС) Инета Зиемеле в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums. Об этом пишет Rus.LSM.lv.

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Памятник охраняется соглашением с Россией от 1994 года. Оно было усилено нотами после попытки взорвать монумент через несколько лет после вступления договора в силу. Основная цель соглашения заключалась в выводе российских войск с территории Латвии и сносе локатора в Скрунде.

По мнению Зиемеле, сейчас Латвии следует задуматься о соблюдении договора в условиях войны.

"Есть определенные принципы, которые позволяют третьим странам, а именно Латвии, пересматривать свои международные договорные отношения с Россией, которая в данном случае является агрессором. (…) Так как памятник однозначно прославляет советскую армию, а армия Российской Федерации, которая в настоящее время нападает и убивает мирное население Украины, фактически является наследницей советской армии, памятник знаменует собой агрессора", — указала Зиемеле.

Судья указала, что в сложившихся обстоятельствах Латвия могла бы пересмотреть соглашение, которое защищает символику агрессора. Зиемеле уверена, что Латвия должна приостановить действие подобных договоренностей.