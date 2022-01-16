Пандемия Covid-19: школьники стали чаще проявлять агрессию к учителям
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Во время пандемии участились случаи агрессии по отношению к учителям со стороны школьников. В основном это случаи эмоционального насилия. В школе за безопасность отвечает директор, поэтому учитель должен обратиться к нему. Полиция подключается к урегулированию конфликта, если получает заявление от потерпевшего. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

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Обычно школьники обзывают учителей, однако в ходе дистанционного учебного процесса появился новый вид эмоционального насилия — намеренно мешать обучению разными способами. Проблемы признает и директор департамента надзора Государственной службы качества образования (IKVD) Юрис Зивартс.

По его словам, есть и случаи физического насилия, но их гораздо меньше.

Консультативный отдел Инспекции по защите прав ребенка работает с детьми, у которых есть проблемы с поведением. Его специалисты также работают с целыми классами над улучшением микроклимата. Агрессия по отношению к учителям — неверный способ для подростков снять накопившееся напряжение. Кроме того, теперь это делается не очно, а в основном дистанционно.

В Госслужбе качества образования поясняют, что некоторые проблемы не известны специалистам, поскольку не все подают жалобы. Служба их получает только тогда, когда сами школы не справляются. Согласно школьным правилам безопасности, ответственность несет директор, и учитель должен сначала связаться с руководством.

Большинство случаев решаются в образовательном учреждении. Применяются установленные внутренними правилами виды наказания — выговор или, например, в школу вызывают родителей ученика. Необходимо смотреть и на возраст школьников, чтобы понять, нужно ли привлекать Госполицию, отметил Зивартс.

В прошлом году внимание широкой публики привлекли события в школе в Елгаве, где было снято унижение учительницы и в дальнейшем видео было распространено в интернете. Когда руководство школы обратилось в полицию, было возбуждено дело о мелком хулиганстве и два дела об эмоциональном насилии. Однако полиция вмешивается только тогда, когда пострадавший подает заявление. Таких случаев не много.

Как сообщила представитель Госполиции Илзе Юревица, обычно регистрируется от 10 до 20 таких случаев в год.

В Госполиции рассказали, что недавно поступило заявление о непозволительных записях в виртуальной платформе e-klase от гимназии в Риге, которые носят агрессивный характер. Начата проверка.

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