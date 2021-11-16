Пандемия Covid-19 спровоцировала рост цен на медицинские услуги. Страховые полисы могут также подорожать

Из-за пандемии в этом году не только вырос спрос на платные медицинские услуги, но и цены на них, признают эксперты отрасли. Это повлияет на сектор страхования - полисы станут дороже. Также страховщики указывают на то, что во время пандемии выросли расходы жителей на психическое здоровье. Об этом пишет Lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Одной из услуг, спрос на которую значительно вырос во время пандемии Covid-19, является компьютерная томография после перенесения коронавируса. Если обследование необходимо как можно скорее, а на оплачиваемую государством услугу стоит очередь, на компьютерную томографию можно записаться в частной клинике. Однако в частном медучреждении цена за эту услугу может превысить 100 евро.

По словам руководителя Veselības centrs 4 Мариса Ревалдса, частные медучреждения в некоторой степени пытаются компенсировать то, что больницы не могут сделать в плане диагностики, консультаций, медицинских манипуляций и хирургических операций.

"Больше давления на диагностику. Конечно, оно сильно ощущается — очереди длиннее на компьютерную томографию, магнитный резонанс и другие услуги, например, УЗИ и рентген. Там везде много работы", — подчеркнул он.

Лечение пациентов с коронавирусом полностью оплачивает государство, но после выписки из больницы, многим пациентам необходимы дополнительные обследования и реабилитация и им приходится прибегать к использованию платных медуслуг. Ревалдс заявил, что это явление нельзя назвать ажиотажем.

При этом он отметил, что цены на некоторые услуги пришлось несколько раз пересмотреть. Скорее всего, в следующем году они снова вырастут. Ревалдс считает, что цены растут из-за нескольких факторов. Например, на рост цен за медуслуги влияет давление со стороны медперсонала, а также подорожание энергетических ресурсов и рост НДС на медицинские материалы.

По словам Ревалдса, рост цен повлияет не только на кошельки клиентов, но и помешает улучшить продукты страхования здоровья, которые приобретают работодатели.

С этим мнением согласен и руководитель Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин. Он указал, что в первые три квартала этого года страховые выплаты по медицинскому страхованию выросли на 15,4%. Первой причиной может быть тот факт, что в 2020 году они пропустили какие-то визиты врачу и пошли в 2021 году. Во-вторых, клиенты активно посещали медиков даже в тех сферах, где они не пропускали визиты. В-третьих, выплаты могут расти по причине того, что медучреждения постепенно вынуждены поднимать цены.

Специалист страховой компании BTA Оскарс Звейниекс добавил, что в первые три квартала этого года расходы работодателей на страхование сотрудников выросли на 8%.

Также сообщается, что из-за некоторых ковидных ограничений вырос спрос на консультации у психологов, психотерапевтов и психиатров.

Сотрудники, полисы которых включают частичную или полную компенсацию расходов на медикаменты, использовали эту возможность для приобретения таких медикаментов как стабилизаторы настроения и антидепрессанты.

Звейниекс подтвердил, что работодатели, которые ранее не включали оплату консультаций у психологов или психиатров в полис, теперь интересуются этой услугой — почти каждый второй запрашивает информацию об этом у страховщиков. Также, по его словам, многие после средне-тяжелого или тяжелого течения болезни ищут возможности платной реабилитации в стационаре.

Ожидается, что эти тенденции также сделают страхование здоровья дороже или работодатели будут выбирать меньшие наборы доступных услуг. Согласно наблюдениям страховых компаний, те сотрудники, которые работают в наиболее пострадавших от кризиса секторах, становятся менее защищенными, поскольку работодатели стараются экономить за счет страхования, добавил Звейниекс.

Тем временем Ревалдс указал, что приток инвестиций в сферу здравоохранения во время пандемии позволяет улучшить качество оплачиваемых государством услуг. Однако, если не предоставляется больше денег именно на оплату услуг, их доступность со временем не может улучшиться и пациенты будут вынуждены ждать.

По мнению Ревалдса, важно повысить не только тариф для медиков, но и получить больше финансирования на оплату медицинских услуг, чтобы можно было проводить больше консультаций и обследований.

В Министерстве здравоохранения Латвийскому радио сообщили, что в следующем году дополнительное финансирование планируется выделить не только на повышение зарплат медиков, но и на сферы онкологии и психиатрии.