Пандемия подкосила психическое здоровье клиентов центров социального ухода
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Пандемия Covid-19 оказалась тяжелой проверкой для пансионатов. Урон болезни измеряется не только в смертях среди клиентов и работников, но и в существенном ухудшении психического здоровья жителей пансионатов. В свою очередь работники столкнулись с выгоранием и бессилием, сообщает LSM.

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Работница одного из центров социального ухода, пожелавшая остаться анонимной, рассказала журналистам, что во время пандемии нагрузка увеличилась, так как больше половины работников либо болели, либо находились на карантине. Однако сильнее всего это сказалось на “старичках”, как их мило называет сиделка.

“Им очень тяжело на самом деле. Возьми хоть этот ужасный период, когда ты осознаешь, что всем еду приносят в комнату, ты не можешь пойти на кухню, где обычно общаешься с другими, что ты не можешь идти в зал, где занимаешься рукоделием, рисованием или чем-то ещё”, - говорит работница. Пожилые люди стали смотреть на неё как на инопланетянина, потому что близкий контакт запрещен. “Это мясорубка, которая психологически перемалывает.” По словам сотрудницы центра, некоторые клиенты стали более агрессивными, эмоциональными.

Лигита Лиепиня, чья мать проживает в пансионате “Рауда”, рассказала, что запрет на встречи с близкими вступил в силу в 2019 году, когда началась эпидемия гриппа. Летом можно было видеться на расстоянии двух метров. Директор пансионата “Гайльэзерс” Алдис Вирбулис рассказал, что его клиенты эмоционально подавлены.

“Мы им объясняем, они понимают ситуацию, но их настроение становится всё грустнее, несмотря на то, что мы их мотивируем”, - сказал Вирбулис. Жители пансионата не могут выйти в магазин, съездить в город. Депрессивные настроения замечены и среди жителей пансионата “Межциемс”, говорит его руководитель Солвита Рудовича. “Те, кто раньше был активнее, надо сказать, стали пассивны. Их больше не интересуют вещи”, - говорит Рудовича. Поэтому пансионат попросил людей пожертвовать телевизоры, чтобы обеспечить клиентам доступ к информации. Благотворители оказались очень отзывчивы.

Психотерапевт Лаура Валайне Рудовича советует работникам пансионатов демонстрировать понимание. “Может помочь подключить компьютер и организовать звонок по “Zoom”. Определенно надо разговаривать и показывать, что “мы понимаем, что вам трудно, так как у вас в гостях давно никого не было, мы понимаем, что вы хотите с кем-то поговорить””, - объяснила психотерапевт.

Она призвала большее внимание уделить тем пожилым людям, кто изначально был агрессивен, а позже закрылся в себе. Работникам важно выслушать пожилого человека, проявить интерес и принять то, что человек так себя чувствует. Валайне обеспокоена тем, что пандемия оставит длительный след на психическом здоровье людей, особенно пожилых.

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