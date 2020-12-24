"Пандемия выявляет фейковых политиков!" Архиепископ Станкевич о ковид-молитве, вакцинации и гей-браках

Зачем нам пандемия? Возможна ли онлайн-исповедь? Стоит ли вакцинироваться? Есть ли специальная молитва от Covid19? Чем закончился скандал с эксплуатацией детей в Брукнской общине? Так одобрил ли Папа Римский однополые браки? В канун Рождества глава Римско-католической церкви Латвии архиепископ Збигнев Станкевич пришел на радио LR-4, чтобы ответить на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко и поздравить верующих с праздником.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Благодаря введенным ограничениям, жители Латвии насильно избавлены от ставшей привычной рождественской гонки по магазинам и вечеринкам. Высвободившееся время надо использовать для мыслей о вечном и настоящем смысле Рождества — божественном слове, уверен архиепископ Станкевич. По его мнению, пандемия стала для человечества возможностью сбалансировать технический прогресс и духовные нужды, чтобы впоследствии жить более гармонично.

Зачем нам пандемия Covid19?

Это было как гром среди ясного неба. Все-таки настрой западного мира, к которому мы принадлежим, — прогресс будет продолжаться бесконечно. Торжественное шествие развития технологий и покорения мира будут продолжаться так, как мы хотим. Мы вынуждены были признать, что с экологией творится неладное: озоновые дыры возникают, глобальное потепление ведет к изменениям в климате, но считали: снизим квоты CO2 и со всем справимся. И вдруг — удар в спину: Covid19. Подумали: ладно, будем держать дистанцию, маски носить, изолироваться — казалось, вот-вот задавим напасть… Но тут в Великобритании возникает новая мутация, еще более едкая. Будет ли работать вакцина? Один говорит "да", другой — "нет"…

Чтобы оценить пандемию с духовной точки зрения, почитаем Ветхий Завет, там однозначно видна связь между эпидемией и духовным состоянием общества. Возьмем главу, когда избранный народ исходит из Египта. Начался мор, люди умирали, Моисей молился, чтобы Бог простил грех народа… О том же говорит история царя Давида, который положился на армию, а не бога — получил эпидемию. Но есть и исключение — Книга страдающего праведника Иова: там болезнь — не следствие греха, а допущенное испытание, чтобы углубить взаимоотношения Иова с Богом.

Надо увидеть связь между ложными установками современного мира и несчастьями, которые сваливаются на человека. Доминирующая цивилизация считает, что без бога можно обойтись — сами со всем справимся. Можно продолжать покорять природу, вырубать леса, сокращать дистанцию между животным миром и человека, но когда животным некуда деваться, они начнут селиться рядом, со всеми своими вирусами, а те начинают приспосабливаться к человеку. С духовной точки зрения все понятно: остановись и подумай о своих основных установках.

Как оценить действия политиков в пандемию?

Для политиков это экзамен. Пандемия выявляет фейковых политиков. Пришедшие в политику искать выгоду, не имея компетенций управлять страной, сразу проявляются в кризис. Главное для политика — искать общее благо. В правительстве — пять партий, также есть оппозиционные. Важно, чтобы решения, как поступать в пандемию, не были обусловлены интересами партии, коалиции или оппозиции, а все работали ради общего блага. И они стараются. Конечно, некоторые в панике, решения могут быстро меняться, нет чувства стабильности и уверенности. Но все же…

Поделюсь личным опытом. В начале пандемии нас поставили перед фактом — есть такие-то запреты на участие в богослужениях и деятельности храмов. Мы терпеливо вступили в диалог, объясняли специфику наших действий, важность духовной жизни, что храм — не менее значим, чем хлебный магазин. И сегодня чувствуем себя услышанными. Но и мы вслушиваемся в аргументы представителей госструктур. В итоге когда во многих странах Европы просто позакрывали храмы, у нас они открыты — те, кто не могут без этого, участвовали в богослужениях. И на праздники храмы будут открыты — пусть с ограничениями на число участников. Тут государство сработало на "пятерку" по старым меркам. В итоге и они гораздо лучше нас понимают, и мы между конфессиями стали более связаны.

Сколько священников пострадало от пандемии?

В католической церкви Латвии мне известны два случая. Один священник переболел в очень легкой форме. У второго — болезнь средней тяжести. Серьезных осложнений нет.

Есть ли специальная молитва от Covid19?

У нас есть особая молитва, которую мы читаем во всех храмах после службы. Она написана руководством Совета епископата Европы и Комиссией епископов ЕС на время пандемии .

Какое отношение у церкви к прививкам?

Очень трезвое. Это личное дело каждого. Мы обсуждаем все за и против, также видим интенсивную циркуляцию ложных теорий о вакцинации. Надо опираться на научные данные и принимать свое решение. Да, есть новые и не изученные в долгой перспективе вакцины, но это нормально. В США первым вакцинировался новоизбранный президент Байден, а в Израиле — Нетаньяху. Этим политики показали пример народу.

Можно ли посетить храм на Рождество?

Дополнительных ограничений не будет. Наоборот, определенные облегчения на Рождество: 24 декабря и 6 января храмы могут быть открыты до 23 вечера, в остальные дни — до 20 вечера. На дверях храмов будут цифры — сколько людей могут туда одновременно войти: не более 20% от максимально допустимого числа, на каждого — 10 кв. м. Все — в масках, кроме священнослужителей, которые ведут службу, и певчих.

Контроль есть. В прошлое воскресенье перед главной службой пришло двое полицейских — очень культурно всех посчитали. На Пасху проверяли почти все храмы. Весной мы призывали людей оставаться дома. Мы заметили, что в Риге зачастую число участников литургии было тютелька в тютельку — мы видели в этом божественный промысел.

Какое относиться к онлайн-богослужениям и онлайн-исповедям?

Онлайн-исповеди запрещены каноническим правом, что подтвердила конгрегация. Но на онлайн-богослужения епископская конференция дала на время пандемии "диспенсу" — облегчение правил. По правилам, если не участвуешь в воскресном богослужении — ты грешишь, надо исповедоваться. На время пандемии это не грех. Обязанность — участие хотя бы удаленно. И тут пандемия пошла нам во благо, вынудив развиваться технологически. Технологии могут ввергать нас в грех гордыни, но сами по себе они хорошая вещь, если употреблять их во благо человека. Я призвал священников покупать камеры, подключаться к интернету и вести трансляции. Из Кафедрального собора трансляция идет 24 часа в сутки.

Как справляться с повышенной тревожностью в пандемию?

Это нормальная составляющая человеческой природы: окружающие события и ситуация на нас влияют, вызывают стресс. Меня это приучает к тому, чтобы больше уповать на бога, признать границы своих возможностей, осознать, что я не всесилен. Очень помогает гимнастика с утра, прогулка на свежем воздухе и физическая активность.

Как оценить скандал с эксплуатацией детей в Брукнской общине?

Подробности этой истории - ЗДЕСЬ.

Важно, что дети были там добровольно — их посылали родители, которые не справляются и не знают, куда девать своих трудных детей. Уехать они могли в любой момент. Руководитель Брукны работает с бывшими заключенными, наркоманами и алкоголиками, сам прошел Афганистан. Он работает с трудной молодежью жестко — это его стиль. Сейчас там детей нет.

Как церковь помогает бороться с зависимостями?

У нас в епархии есть центр реабилитации "Вифлиемский дом" на 30 мест, где есть двухгодичная программа по работе с бывшими заключенными и страдающими от всех видов зависимостей. Там живут мужчины и женщины. Были случаи, когда нам звонили из Ильгюциемской тюрьмы: у заключенной кончается срок, а пойти некуда. Обычно работа идет так: сперва детоксикация в домике под Ригой, потом реабилитация, а затем — адаптация, когда можно выходить наружу, устраиваться на работу. В сентябре нашему Дому было исполнилось 9 лет.

Так одобрил ли Папа Римский однополые браки?

Это полный абсурд и фейк-ньюз. Католическая церковь признает один вид брака. В Библии написано: Бог сотворил человека — мужчину и женщину, и соединятся мужчина и женщина, и будут двое — одна плоть. Брак — союз мужчины и женщины, а семья — структура, основанная на таком браке: муж, жена, дети и ближайшие родственники. Церковь венчает только мужчину и женщину. Третьего не дано.

(Новость про одобрение Папой Римским однополых браков) — это было ложное и, я бы сказал, клеветническое измышление слов Папы, вырванных из контекста, где не было ни слова об однополых браках. Он говорил в контексте детей, которые являются геями или лесбиянками — призывал родителей не исключать их из семьи, не выгонять из дома. Он сказал, что они имеют право на семью — в этом смысле. А сделали вывод, что они имеют право заключать браки, а церковь это благословит, но это ложь и извращение, недобросовестная работа журналиста.

Церковь это объяснила. То же сделали и в Латвии. Мы не хотим конфликтов. Хотим жить в мире со всеми, но не за счет истины.

Принято ли предложение Станкевича о правовом регулировании однополых союзов?

Поясню свое предложение. Мы видим, что есть довольно большая группа людей разных категорий, которые имеют схожие проблемы. Например, две одинокие старушки пришли к выводу, что охотно бы жили в одной квартире и заботились друг о друге. Допустим, одна заболевает — вторая хочет навестить ее в больнице, но ей не разрешают. Могут быть приемные дети, которых еще не усыновили официально. У нас есть монашеские конгрегации. Пять монахинь живут в одном доме…

Есть разные категории людей, у которых возникают правовые проблемы в критических ситуациях. Я предложил ввести правовое регулирование таких декларированных общих домохозяйств. Если однополые партнеры хотят пойти под эту категорию — пожалуйста, тогда и они получат возможность решения проблем. Но я четко оговорил, что мы ни в кем случае не должны трогать понятия семьи и брака — надо отделить идеологию. Мы решаем проблему технически и уменьшаем давление со стороны международных структур, которые требуют от Латвии легализовать это в качестве браков.

Я выступил с презентацией своего предложения на комиссии по социальным вопросам в Сейме. Сказал, что если будут давить на конфессии с официальным браком — это вызовет большое противодействие. И призвал технически решить проблему, не антагонизируя общество. Дальнейшее — на совести политиков.