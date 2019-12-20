Папа Римский передал жителям Латвии "благую и мирную весть", а Левитсу высказал уважение

Глава Римско-Католической церкви Франциск принял у себя нового посла Латвии при Святом Престоле Элиту Кузму, аккредитовав ее на участие в нунциатуре. Как сообщает Министерство иностранных дел, в беседе с Кузмой папа Римский попросил ее "передать жителям и семьям всей Латвии благую и мирную весть", а президенту Латвии Эгилсу Левитсу — слова об уважении.

Папа Римский Франциск указал на необходимость глобального диалога и глобальной отвественности в мире — страны должны "преодолеть выховы региональных конфликтов, социальной раздробленности и чрезмерного расходования природных ресурсов планеты".

Резиденция посла Кузмы будет находиться в Риге.