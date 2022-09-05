Пардаугава: начался демонтаж бассейна у снесенного памятника в парке Победы
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В парке Победы в Пардаугаве начался демонтаж бассейна возле снесенного памятника советским воинам.

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Также продолжается демонтаж конструкций возвышения вокруг основания памятника.

Как сообщили в Рижской думе, в настоящее время близится к завершению демонтаж технических помещений комплекса и начата работа по разборке бассейна.

Памятник советским воинам в парке Победы был снесен 25 августа.

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