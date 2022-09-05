Пардаугава: начался демонтаж бассейна у снесенного памятника в парке Победы

В парке Победы в Пардаугаве начался демонтаж бассейна возле снесенного памятника советским воинам.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Также продолжается демонтаж конструкций возвышения вокруг основания памятника.
Как сообщили в Рижской думе, в настоящее время близится к завершению демонтаж технических помещений комплекса и начата работа по разборке бассейна.
Памятник советским воинам в парке Победы был снесен 25 августа.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.