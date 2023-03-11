Парк Победы и Верманский сад — самые популярные рижские парки в 2022 году

Самыми популярными рижскими парками среди жителей в прошлом году стали Верманский сад и парк Победы, свидетельствуют данные опроса, проведенного SKDS по заказу Rīgas meži.

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В целом жители удовлетворены разнообразием и эстетикой зелени в столице, о которой заботится компания Dārzi un parki (часть Rīgas meži).

"Рад, что наша работа оценена по достоинству. В то же время к нам поступили предложения, которые мы будем учитывать в нашей повседневной работе. Однако парки — это не только наша ответственность, поэтому мы сотрудничаем с Рижской думы и другими структурными единицами самоуправления, например, в связи с освещением парков или туалетами", — заявил руководитель Dārzi un parki Айгарс Пенцис.

Самым популярным парком на правом берегу Даугавы в 2022 году стал Верманский сад, его посетили 75% респондентов, за ним следует Эспланада с 61% посещений и Бастионная горка с 51%.

Описывая Верманский сад, жители отметили, что больше всего в нем им нравятся разнообразие фауны, большое количество скамеек, уютные дорожки и эстрада, и тот факт, что "этот сад как пристань спокойствия посреди городской суеты". За садом ухаживают работники участка Ридзене компании Dārzi un parki.

В свою очередь, на левом берегу Даугавы в прошлом году самым посещаемым парком стал парк Победы. Его посетили 40% респондентов. Участники опроса заявили, что в парке Победы самые красивые клумбы в Риге, цветущие деревья сакуры и луга. За парком Победы ухаживают специалисты Пардаугавского участка.

Также в прошлом году в Пардаугаве популярностью пользовались парк Аркадия, который посетили 35% респондентов, и пруд Марас, который посетили 28% респондентов.

68% участников опроса довольны разнообразием деревьев и кустарников, а также ухоженными газонами. В свою очередь, 61% положительно оценили количество деревьев и кустарников. Больше половины опрошенных также довольны разнообразием цветущих деревьев, кустарников и клумб.