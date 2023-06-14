Парк Победы реконструируют почти за восемь миллионов евро

Рижская дума поддержала проект реконструкции парка Победы. Он будет стоить 7 695 900 евро, сообщает LETA.

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Из бюджета самоуправления на эти цели будет выделено 1695 900 евро, а шесть миллионов планируется занять в Госкассе со сроком погашения кредита до 20 лет и отсрочкой выплаты основной суммы кредита до трех лет.

Концепция благоустройства парка включает два этапа.

На первом этапе планируется обустроить ландшафтную часть парка на площади 9 га, установить более 100 новых скамеек, разместить детские игровые и физкультурные элементы, высадить около 1500 деревьев и кустарников, а также другие растения.

В этой части парка будет построена дорожка для пешеходов и велосипедистов общей площадью 9 100 квадратных метров, а также дорожка для пробежек.

Также в парке будет скейт-трасса и трасса для катания на лыжах и роликовых коньках протяженностью 1 км.

Ожидается, что благоустройство ландшафта будет завершено к 11 ноября этого года, на работы выделено 6 млн евро. Заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс сообщил, что самоуправление планирует взять эту сумму в кредит.

В 2024 году планируется продолжить благоустройство парка — на втором этапе будут созданы зоны активного отдыха ближе к улице Херманя. В этой части парка будут площадки для различных видов спорта, также планируется оборудовать детскую водную площадку.

Торжественное открытие будущего парка состоялось в 1910 году, и он получил название Петровского. В 1923 году он был переименован в парк Победы в честь четвертой годовщины победы над армией Бермонта.

В 1936 году было принято решение о строительстве площади Победы в парке. В 70-х годах прошлого века в СССР было начато обширное строительство памятников советским воинам, в результате чего возникла идея воздвижения памятного монумента в Риге. Памятник в парке Пардаугаве был открыт 5 ноября 1985 года. 25 августа 2022 года мемориальный комплекс в парке Победы был демонтирован.

Учитывая, что 11 ноября празднуется победа латвийской армии над войсками Бермонта и парк был заложен в честь этой победы, в нем вполне могли бы завершаться парады, считает мэр Риги Мартиньш Стакис. В остальное время это будет открытая площадка, предназначенная для всех жителей города как для активного, так и для спокойного отдыха.