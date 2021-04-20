Парки превратились в спортзалы: на улицах проходит все больше групповых занятий

С наступлением весны все больше людей выходят заниматься спортом на улицу — и это не только одинокие бегуны, но и небольшие группы с тренерами, сообщает Latvijas Radio.

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Пока тренажерные залы остаются закрытыми, растет спрос на занятия на улице — об этом говорят все опрошенные тренеры. До пандемии занятия Rīdzene Functional Fitness проходили только в помещениях, но в декабре, когда тренировки в помещениях были запрещены, занятия продолжились на улице. Подходящее место нашлось на Кипсале.

Мартиньш Друвкалнс, основатель и тренер Rīdzene Functional Fitness, рассказал, что он сам не знал, получится ли что из этой затеи. "Но мы попробовали и доказали, что наши товарищи и спортивные энтузиасты достаточно сильны характером и готовы заниматься спортом зимой — с учетом того, что зима была достаточно суровой", — рассказал он.

Тренировки Друвкалнса проходят каждый день, а погодные условия в виде снега, дождя и ветра он считает лучшими друзьями. Самое трудное, подчеркивает он — это встать, сесть в машину и приехать на тренировку, а там уже входишь в ритм и забываешь о неудобствах.

В Московском форштадте тренировки проходят в саду Миера под руководством Карлиса Ванагса. По его словам, многим так нравится даже больше, чем в зале. Те клиенты, которые всю зиму тренировались на улице, не хотят возвращаться в зал.

Преподавательница йоги Лива Ясмане, совладелица студии Vinyasa, рассказала, что еще до пандемии искала возможность проводить занятия на улице, в парках или у моря. Но все зависело от погодных условий, которые влияли на спрос. Пандемия внесла свои коррективы, и теперь занятия на свежем воздухе проходят регулярно — в парке Кронвалда, а недавно начались в Юрмале. "Парки наполняются. Там занимаются цигун, йогой, бегают. Потенциал парков еще не исчерпан", — считает Ясмане.

Инициатива Sporto Rīga появилась задолго до пандемии. В мае начнется уже седьмой сезон бесплатных занятий в более чем 20 местах Риги. Одна из тренеров, Вероника Долгина, рассказала, что спорт — это заразно: люди видят, как на улице кто-то занимается, и хотят присоединиться.

Накануне сообщалось, что собравшая более 10 000 подписей инициатива об открытии спортивных залов и клубов передана в Сейм.