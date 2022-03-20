Парковка и другие фигуры — в городе: меняются правила сдачи экзамена по вождению

С 1 апреля 2022 года на экзамене, который сдается для получения водительских прав на управление легковыми автомобилями (категория B), специальные маневры или так называемые фигуры придется выполнять в условиях дорожного движения в городе, а не на закрытых площадках, как раньше.

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Новые правила вступают в силу после того, как правительство одобрило поправки к закону, предложенные Министерством сообщения.

В Министерстве сообщения пояснили, что сейчас фигуры выполняют на экзаменационной площадке, при этом на практике многие фигуры выполняются механически и без понимания. Поэтому, как считают в Минсообщения, водители, оказавшись на дороге, часто не могут припарковать машину или выполнить другие важные маневры.

Оценка специальных маневров будет включена в общую оценку экзамена по вождению.

Перед экзаменом компьютерная программа случайным образов выберет для сдающего экзамен две фигуры — один из парковочных элементов (параллельно или перпендикулярно проезжей части) плюс одну из трех других фигур ("кассовый аппарат", "разворот для движения в противоположном направлении" или "экстренное торможение").

В CSDD сообщили, что решение о переносе фигур в город принято с целью еще больше приблизить экзамен по вождению к условиям реальной жизни.