Парковка торгового центра Akropole закроется в ночное время для изгнания нелегальных "автомобильных хулиганов"

Автостоянка одного из крупнейших торговых центров Риги Akropole, рассчитанная на 2300 машин, впредь будет закрыта с часа ночи до шести часов утра. Руководство торгового центра решило сделать это, чтобы искоренить несанкционированные "автомобильные свидания", от которых страдают как местные жители, так и сотрудники торгового центра с момента открытия Akropole два с половиной года назад, сообщает портал jauns.lv.

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По ночам, когда на стоянке торгового центра Akropole не было машин, ее периодически наводняли азартные энтузиасты вождения, а шум двигателей нарушал сон местных жителей.

"С момента открытия Akropole в 2019 году мы сталкивались как с более крупными, так и с мелкими несанкционированными собраниями, которые нарушали ночной покой проживающих рядом людей", — сообщила порталу Jauns.lv консультант по коммуникациям "Akropole Rīga" Катрина Лоханска.

"Автохулиганы" начали пользоваться стоянкой Akropole более двух лет назад. В 2019 году раз в неделю в Кенгарагсе на стоянке Akropole после окончания работы торгового центра стали собираться энтузиасты, которые пригоняли внушительное количество автомобилей, которое порой превышало тысячу.

Рев двигателей не понравился жителям близлежащих домов. Но тогда руководство торгового центра отнеслось к уличным гонкам терпимо, заявив, что закона, запрещающего оставлять машину на стоянке в определенное время суток, не существует, а раз технически никакой закон не нарушен, то у руководства Akropole нет возможности влиять на ход мероприятия.

Возможно, у руководства Akropole лопнуло терпение после событий позапрошлого лета, когда сотни любителей стрит-рейсинга собрались на стоянке торгового центра после полуночи, проигнорировав все действовавшие в стране ограничения из-за пандемии Covid-19.