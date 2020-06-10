Парламент продолжит работать в системе "электронного Сейма", пока в стране действуют ограничения

С целью предотвращения распространения Covid-19 парламент продолжит работать удаленно — в системе "электронного Сейма", пока в стране действуют ограничения на собрания людей, заявила председатель Сейма Инара Мурниеце.

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Такое решение было принято на основании рекомендаций Центра контроля и профилактики заболеваний.

Кроме того, 57 депутатов обратились в президиум Сейма с призывом созывать удаленные заседания до тех пор, пока действуют ограничения на собрания людей и требования дистанцирования, сообщила Мурниеце.