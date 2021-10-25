Парламентарии одобрили госбюджет 2022 года: средства пойдут на зарплаты медиков и нацбезопасность

Сейм сегодня концептуально одобрил проект госбюджета на 2022 год.

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Согласно законопроекту, доходы консолидированного бюджета в следующем году составят 10,6 млрд евро, расходы — 12,4 млрд евро.

В бюджете 2022 года предусмотрены значительные средства для повышения зарплат медиков, работников сферы образования и внутренних дел. Также запланированы крупные дополнительные средства для укрепления национальной безопасности и других приоритетных мер.

Одним из приоритетов в налоговой сфере в следующем году будет снижение налогового бремени. Максимальный дифференцированный необлагаемый минимум, а также необлагаемый минимум пенсий с 1 января 2022 года составит 350 евро, а с 1 июля — 500 евро в месяц, и на эти цели запланировано 93,8 млн евро.

По сравнению с 2021 годом в госбюджете на 2022 год предусмотрено увеличение доходов на 1,078 млрд евро, расходов — на 1,642 млрд евро. Доходы основного бюджета в 2022 году запланированы в размере 7,47 млрд евро, расходы — 9,263 млрд евро. Расходы основного бюджета по сравнению с 2021 годом увеличатся на 1,417 млрд евро, или 18,1%.

Доходы и расходы специального бюджета социального страхования прогнозируются в размере 3,438 млрд евро и 3,387 млрд евро соответственно. По сравнению с 2021 годом расходы социального бюджета увеличатся на 214,5 млн евро, или 6,8%.

Сценарий среднесрочного макроэкономического развития на 2021-2024 годы предусматривает рост валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии в 2021 году на 3,7%, в 2022 году — на 5%, в 2023 году — на 3,5%, в 2024 году — на 3,4%.

Сценарий среднесрочного макроэкономического развития основан на предположении о том, что развитие экономики в 2021 и 2022 годах будет определяться успешным преодолением кризиса из-за Covid-19 в мире и в основных странах-партнерах Латвии по внешней торговле, а также улучшением настроений потребителей.

Среднегодовая инфляция в 2021 году прогнозируется в размере 2%, в 2022 году — 2,4%, а в 2023 и 2024 годах — 2%.

В связи с быстрым ростом экономики уровень безработицы в Латвии в 2021 году снизится до 7,9%, в 2022 году — до 7%.

Прирост средней брутто-зарплаты в этом году прогнозируется в размере 8% — до 1 234 евро. В следующем году рост зарплат может составить 6%.