Парламентарии стран Балтии и Польши призывают НАТО не уступать требованиям России

Парламентарии трех стран Балтии и Польши призывают НАТО оставаться единым в условиях возрастающей российской угрозы.

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Они обратились с письмом к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, председателю Парламентской ассамблеи НАТО Джеральду Конноли и парламентским комитетам стран НАТО, ответственным за внешнюю политику и политику безопасности, сообщили в пятницу комитеты Сейма по национальной безопасности и обороне и по иностранным делам.

В письме председатели парламентских комитетов стран Балтии и Польши утверждают, что требования России к альянсу противоречат праву государств на самоопределение и принципу политики открытых дверей НАТО.

"У Украины, Грузии и других государств есть право выбирать свое направление безопасности, и ни Россия, ни какая-то третья страна не имеют права голоса при решении вопроса о принятии новых членов в НАТО. Требования России означают не что иное, как стремление вернуть времена, когда Европа была поделена на сферы влияния крупных держав", - сказала председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Лайма Андрикене.

В письме подчеркивается, что безопасность членов альянса является неделимой, а защищенность государств Балтии и Польши не может быть увязана с действиями России у границ Украины.

Россия в декабре предъявила НАТО требование предоставить юридически обязывающие гарантии того, что альянс не предоставит членство Украине и никаким другим бывшим советским республикам, кроме того, не станет дислоцировать в них свои вооруженные силы и вооружения.