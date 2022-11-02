Парламентарий от "Стабильности" Третьякова сложила полномочия. Она пробыла депутатом Сейма менее суток

Избранная в 14-й Сейм представительница партии "Стабильность" Надежда Третьякова подала в Президиум заявление о сложении полномочий депутата. Об этом стало известно на заседании Президиума Сейма в среду, 2 ноября.
Лидер партии Алексей Росликов пояснил, что такое решение новоизбранный парламентарий приняла "по семейным обстоятельствам", поскольку не может организовать свою личную жизнь так, чтобы можно было качественно выполнять свои полномочия в Сейме. "Ситуация еще оценивается", но, скорее всего, Третьякова впредь будет руководить латгальским структурным подразделением "Стабильности", отметил политик.
Ее место в парламенте могла бы занять следующая по количеству голосов в Латгальском избирательном округе Екатерина Дорошкевич, заявил Росликов. На вопрос о том, согласилась ли она стать депутатом, Росликов отметил, что у Дорошкевич "нет вариантов", и, когда все формальности будут улажены, у нее не будет возражений занять этот пост.
Третьякова была избрана в Сейм от Латгальского избирательного округа. Она родом из Резекненского края и работает няней в Малтской средней школе. В свою очередь, Дорошкевич родом из Даугавпилса и работает воспитателем в Даугавпилсском детском саду Ругелю.
Президиум Сейма передал заявление Третьяковой в администрацию парламента, сообщили в Президиуме.
Как сообщалось ранее, во вторник были утверждены полномочия 99 депутатов 14-го Сейма. На заседание не явился представитель Союза "зеленых" и крестьян Гундарс Даудзе, чьи полномочия будут утверждены на первом заседании, в котором он примет участие.